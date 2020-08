Katherine Schwarzenegger maman : Chris Pratt dévoile le sexe et le prénom de leur bébé

Katherine Schwarzenegger, la fille aînée d'Arnold Schwarzenegger, et Chris Pratt ont eu leur premier enfant ensemble. Après la naissance de son fils Jack en 2012, né de son union avec l'actrice Anna Faris, l'acteur est lui devenu papa pour la seconde fois. La nouvelle a été confirmée ce dimanche 9 août par le frère de la jeune maman, Patrick Schwarznegger, qui a déclaré dans les médias : "Tout le monde va bien. Je viens juste de lui acheter un petit cadeau", en tenant "un paquet avec un ruban rose". Un indice que Chris Pratt a ensuite confirmé en partageant un long message sur Instagram où il révèle le sexe et le prénom du bébé.

Arnold Schwarzenegger devient grand-père pour la première fois

"Nous sommes plus qu'excités de vous annoncer la naissance de notre fille, Lyla Maria Schwarzenegger Pratt. Nous ne pourrions par être plus heureux. Maman et bébé vont très bien. Nous sommes très chanceux. Love, Katherine et Chris" a écrit l'acteur de 41 ans avant de citer la bible. Pour accompagner cette annonce, Chris Pratt a partagé un tendre cliché où la petite main du bébé enlace celles de ses heureux parents qui s'étaient mariés en juin 2019, après un an de relation. La naissance du premier enfant de Katherine Schwarzenegger marque aussi une nouvelle étape pour son père Arnold Schwarzenegger et sa mère Maria Shriver. Tous les deux, âgés de 73 et 64 ans, deviennent pour la première fois grands-parents. "J'ai vraiment hâte de jouer avec lui ou elle, peu importe, et de m'amuser. Je crois que c'est une expérience unique", s'était enthousiasmé l'ancien acteur chez Jimmy Fallon.

Par Marie Merlet