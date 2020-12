Katie Holmes en couple avec Emilio Vitolo Jr, c’est officiel !

Alors qu’ils ont annoncé leur divorce il y a huit ans déjà, tout le monde se souvient du couple emblématique d’Hollywood que formaient Katie Holmes et Tom Cruise. Mais les parents de la petite Suri Cruise ont désormais refait leur vie chacun de leur côté. Tom Cruise serait actuellement en couple avec l’actrice Hayley Atwell à qui il donne la réplique dans le prochain volet de la saga "Mission Impossible". Tom Cruise et Hayley Atwell se fréquenteraient "secrètement" depuis quelques mois selon une source du "Sun". De son côté, Katie Holmes a refait sa vie avec le restaurateur Emilio Vitolo Jr. Le couple a officialisé sa relation à l’occasion du 42ème anniversaire de Katie Holmes, ce vendredi 18 décembre 2020. C’est sur Instagram que les deux tourtereaux ont révélé leur grand amour.

Emilio Vitolo Jr déclare sa flamme à Katie Holmes

Pour l’anniversaire de sa nouvelle chérie, Emilio Vitolo Jr a posté une photo sur laquelle on peut voir Katie Holmes assise sur les genoux du restaurateur. "La personne la plus incroyable, la plus gentille, la plus belle. Chaque fois que je vois ton visage, ça me fait sourire. Joyeux anniversaire !!! Je t'aime !!", commente Emilio Vitolo Jr en légende du cliché. De quoi confirmer la rumeur qui planait autour de cette relation depuis quelques mois, notamment depuis que Katie Holmes et Emilio Vitolo Jr ont été vus ensemble dans les rues de New-York. Ils paraissaient très complices. Et entre Katie Holmes et Emilio Vitolo Jr, c’est du sérieux ! Emilio Vitolo Jr "vit pratiquement dans l'appartement de Katie", selon The Mirror. "Ils parlent déjà d'emménager ensemble", détaillent nos confrères.

Par Matilde A.