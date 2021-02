Kellan Lutz papa : sa femme Brittany a accouché !

En 2016, Kellan Lutz tombe sous le charme de Brittany Gonzales. Un an plus tard, le couple se marie. Rapidement, Kellan Lutz et son épouse Brittany ont pour projet de fonder une famille. En 2019, ils annoncent sur leurs réseaux sociaux respectifs qu’ils attendent leur premier enfant. Mais au bout de six mois de grossesse, Brittany Lutz révèle avoir fait une fausse-couche. Un an après ce terrible événement, le couple a annoncé que Brittany Lutz était à nouveau enceinte. Sa grossesse a pris fin ce lundi 22 février 2021. Brittany Lutz a mis au monde une petite fille prénommée Ashtyn Lilly.

"Elle est là !!!!"

La jeune maman a dévoilé l’heureuse nouvelle sur son compte Instagram. "Elle est là !!!! Ashtyn Lilly Lutz, 22/02/2021. Le jour où elle est venue au monde, il neigeait, pleuvait et gelait, mais cette nuit-là, elle est née et nous nous sommes réveillés au soleil, au ciel clair et à la fonte de l'hiver. C'était tellement symbolique étant donné que cette période de l'année dernière était littéralement l'hiver pour nos âmes seulement un an plus tard avec le soleil le plus brillant. Elle a inauguré une nouvelle saison pour nous et nous l'aimons au-delà de toute compréhension. Dieu se rachète. Il restaure. Il ne nous laisse jamais le cœur brisé, nous devons juste lui donner les morceaux brisés et en quoi il les transforme ? Wow", écrit-elle en légende d’une photographie de trois polaroïds. On peut y voir la petite Ashtyn Lilly dans les bras de son célèbre papa, connu pour avoir joué dans la saga Twilight et entretenu une relation avec l'actrice AnnaLynne McCord, et de la jeune maman dans son lit d’hôpital. Une chose est sûre : la petite Ashtyn Lilly fait déjà le bonheur de ses parents.

Par Matilde A.