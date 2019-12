Kevin Spacey : Déjà trois morts parmi ses accusateurs, la Toile s'interroge

C'est une histoire digne d'un thriller policier... Kevin Spacey a récemment fait scandale aux Etats-Unis après que plusieurs hommes l'aient accusé d'agression sexuelle. Si Kevin Spacey a été blanchi en juillet dernier, sa réputation en a pris un coup et d'autres victimes présumées ont brisé le silence. L'acteur s'était fait assez discret au cinéma depuis ces témoignages mais il est revenu sous le feu des caméras ce mardi 24 décembre en partageant une vidéo des plus dérangeantes sur Youtube, intitulée KTWT "Kill Them With Kindness" en anglais, (ou "Tuez-les gentiment"). Dans cette vidéo, l'interprète de Frank Underwood dans House of Cards, a laissé un message inquiétant qui en a glacé plus d'un. Il a notamment révélé : "Vous ne pensiez pas que je gâcherais ma chance de vous souhaiter un joyeux Noël, n’est-ce pas? Et une bonne année. La prochaine fois que quelqu’un fait quelque chose qui ne vous plaît pas, vous pouvez passer à l’attaque. Mais vous pouvez aussi vous retenir et agir de manière inattendue. Vous pouvez les tuer avec gentillesse.". Ce message est d'autant plus choquant puisque le lendemain de sa diffusion, l'une de ses victimes présumées a mis fin à ses jours... La troisième en quelques mois...

Une troisième victime présumée, décédée ...

Une coïncidence qui fait froid dans le dos... L'acteur danois et ex-mari de la princesse Märtha Louise de Norvège, Ari Behn, qui avait accusé Kevin Spacey d'attouchement sexuel en 2017 lors d'un concert pour le prix Nobel de la paix, s'est suicidé ce mercredi 25 décembre. Ari Behn avait décrit son agression à la radio norvégienne P4 en expliquant que les faits s'étaient déroulés 10 ans plus tôt. Cependant, il n'est pas la seule victime présumée de Kevin Spacey à avoir perdu la vie en 2019. Un masseur anonyme, l'un des premiers accusateurs de l'acteur, est mort des suites d'un cancer plus tôt dans l'année. De plus, en mai dernier, une autre victime potentielle avait été retrouvée morte après avoir été renversée par une voiture alors qu'elle traversait une route, à Quincy, dans le Massachusetts. Cette troisième mort vient donc alimenter les plus folles rumeurs en Amérique concernant Kevin Spacey qui avait fait une étonnante apparition après avoir été blanchi...

Par Solène Sab