Kirk Douglas, acteur de légende d'Hollywood, est décédé

On apprend ce jeudi la mort d'une star d'Hollywood : Kirk Douglas. Il était âgé de 103 ans. Il a joué dans plus d'une centaine de films dont des classiques comme 20 milles lieues sous les mers en 1954, Les sentiers de la gloire à 1957 mais aussi Spartacus de Stanley Kubrick en 1960. C'est d'ailleurs ce film qui l'a rendu célèbre. Kirk Douglas parlait parfaitement bien le français. Invité de l'émission "Apostrophe" de Bernard Pivot pour la sortie de son livre, il explique comment il préparait ses rôles et en quoi l'ego des acteurs est un souci : "Le problème des acteurs c'est de se voir comme une star. Je ne suis pas Spartacus, je suis moi-même."

Acteur de légende, c'était le père de Michael Douglas

Sur facebook, son fils Michael Douglas, à partagé la nouvelle avec ses fans. Il écrit : "C'est avec une immense tristesse que mes frères et moi vous annonçons que Kirk Douglas nous a quittés aujourd'hui à l'âge de 103 ans. Pour le monde, Il était une légende, mais pour moi et mes frères Joël et Peter, il était simplement papa." L'acteur vivait depuis 1954 avec la même femme Anna Buydens. Sur Twitter les fans pleurent la mort de celui qui a incarné l'âge d'or de Hollywood. "Parmi les immortels, il semblait de plus en plus avoir mérité ce titre avec l'âge en plus d'avoir marqué à jamais le 7e Art. Finalement, il était temps pour Kirk Douglas de quitter ce champ de bataille", écrit Frédéric. Edouard ressort une des citations de l'acteur : "Vous n’avez pas appris à vivre avant d’avoir appris à donner". "Je le croyais invincible mais même les plus grands partent. Repose en paix Kirk Douglas, à jamais mon Spartacus mais avant tout et surtout Matt Morgan dans ce duel de flingues iconique avec Anthony Quinn", s'émeut Alex.

Kirk Douglas avait déjà eu des soucis de santé. En 1995, il avait eu une attaque cérébrale et en 2001 une attaque cardiaque.

Par Mélanie C.