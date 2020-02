Kirk Douglas mort : Pourquoi la Toile préfère rendre hommage à Natalie Wood ?

Icône de l'âge d'or d'Hollywood, Kirk Douglas est décédé ce mercredi 5 février à l'âge de 103 ans. C'est son fils, Michael Douglas, qui a annoncé la nouvelle sur sa page Facebook : "C'est avec une immense tristesse que mes frères et moi vous annonçons que Kirk Douglas nous a quittés aujourd'hui à l'âge de 103 ans. Pour le monde, il était une légende, un acteur de l'âge d'or du cinéma (...) mais pour moi et mes frères, Joel et Peter, il était simplement papa". Mais alors que les hommages se multiplient sur la Toile, de nombreux internautes ont préféré se souvenir de l'actrice Natalie Wood, décédée par noyade à 43 ans en 1981. L'interprète de Maria dans le film "West Side Story" aurait été violée par Kirk Douglas pendant son adolescence, et les internautes ont souhaité le rappeler. Si Natalie Wood n'a jamais révélé le nom de son agresseur, le blog "Crazy Day and Nights" a rendu publique cette affaire en 2012 en révélant que Kirk Douglas serait le violeur de l'actrice.

Natalie Wood violée par Kirk Douglas ?

Selon le blog, Natalie Wood aurait été violée par l'acteur américain au printemps 1954. À l'époque, l'actrice aurait été invitée par “une grande personnalité de Hollywood” à passer une audition dans sa chambre d’hôtel, au Château Marmont. Sur place, Natalie Wood aurait été agressée sexuellement pendant de longues heures. Si l'actrice se serait confiée à des amis quelques années plus tard, sa mère lui aurait déconseillé de porter plainte craignant que l'affaire nuise à la carrière de sa fille : "Quand le moment sera venu, et que l’acteur et superstar Kirk Douglas [...] mourra enfin, des hommages et des distinctions lui seront rendus. Souvenez-vous simplement que c’est un monstre. Il ne s’est jamais repenti, jamais excusé. Il n’a jamais montré aucun chagrin pour avoir détruit la vie d’autrui. En particulier celle de cette jeune actrice adorée, Natalie Wood", expliquait le blog en 2012. De son côté, Kirk Douglas n'a jamais reconnu les faits, même après la mort de Natalie Wood retrouvée noyée près de l'île Catalina, dans la baie de Los Angeles, alors qu'elle fêtait Thanksgiving avec son mari Robert Wagner et l'acteur Christopher Walken sur un bateau.

I’m going to join the trend of honoring Natalie Wood today, who survived a rape at age 16. #believewomen https://t.co/BIC5S5u4x8 — Hello my name is: Trixie (@juvenilesuccess) February 6, 2020

I wish Natalie Wood had lived to see the #MeToo era. #KirkDouglas pic.twitter.com/BO8cQdPriu — Vivienne D (@VivienneTweets) February 6, 2020

Par Alexia Felix