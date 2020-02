Kirk Douglas mort : Son petit-fils Cameron lui rend un dernier hommage bouleversant

C'est une bien triste semaine. L’acteur Kirk Douglas est décédé le 5 février chez lui, à Beverly Hills, à l'âge de 103 ans. C'est son fils, Michael Douglas qui a annoncé cette terrible nouvelle sur son compte Instagram : "Pour le monde, il était une légende, un acteur de l’âge d’or du cinéma, un humanitaire dont l’engagement envers les causes et la justice auxquelles il croyait ont établi une norme à laquelle nous aspirons tous. Mais pour moi et mes frères Joel et Peter, il était simplement papa.". Les obsèques de cet acteur de légende se sont déroulées le 7 février dernier en toute intimité au Westwood Memorial de Los Angeles. Seule la famille était présente ainsi que les personnes les plus proches du défunt dont Steven Spielberg.

Un message d'amour

Cette cérémonie a été officiée par le rabbin David Wolpe, et cet ami de Kirk Douglas a précisé au New York Times : "Il a passé ses derniers jours chez lui, entouré de sa famille, dans une maison pleine de fleurs, à tenir les mains de celle qui était sa femme depuis plus de 60 ans.". Si cet acteur de légende possède de nombreux fans, l'un de ses plus fidèles reste son petit-fils, Cameron, qui lui a rendu un hommage bouleversant le samedi 8 février, au lendemain des obsèques. Il a partagé une photo de son grand-père sur Instagram et l'a accompagnée d'une légende magnifique : "Le roi. Tu vas nous manquer cruellement, mais ce que tu as accompli, c'était absolument parfait ! Il n'y a pas de mots suffisants pour exprimer l'Amour et l'admiration que je ressens pour toi. Ton œuvre traversera le temps, tout comme le lien qui m'attache à toi.". Un dernier message rempli d'amour... En tout cas, Hollywood est endeuillé.

Par Solène Sab