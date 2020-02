Kirk Douglas : Pluie d'hommages après l'annonce de sa mort

Le père de Michael Douglas, Kirk Douglas est décédé. Il a joué dans plus d'une centaine de films dont des classiques comme 20 milles lieues sous les mers en 1954, Les sentiers de la gloire en 1957 mais aussi Spartacus de Stanley Kubrick en 1960. C'est d'ailleurs ce film qui l'a rendu célèbre. C’est son fils qui a annoncé la triste nouvelle sur son compte Facebook. Depuis, les hommages se multiplient.

Mark Hamill, Dany de Vito, Antonio Banderas pleurent Kirk Douglas

Antonio Banderas a écrit : "Aujourd’hui Hollywood perd une vraie légende. Mais sa lumière continuera de briller pour toujours dans le ciel cinématographique." Danny de Vito qui a joué récemment dans le film Dumbo l’appelle "skalawag" dans son message ce qui peut se traduire par une personne charmante mais un tantinet malhonnête. "103 ans sur cette Terre. Ça sonne bien! C’était chouette de traîner avec toi", ajoute l’acteur. Pour Mark Hamill alias Luke Skywalker dans Star Wars, "Kirk Douglas était l’une des plus grandes stars de tous les temps et un acteur brillant avec un charisme inoubliable et éclatant. On se souviendra aussi de lui parce qu’il avait risqué sa carrière en défiant la ‘liste noire’ d’Hollywood, en engageant Dalton Trumbo pour écrire ‘Spartacus’". Les Golden Globe Awards ainsi que les SAG Awards ont aussi publié leur condoléance.

Plus surprenant, les politiques français s’en mêlent. Période électorale oblige ou réél intérêt ? Benjamin Griveaux candidat à la mairie de Paris pense qu’avec "le décès de Kirk Douglas, c’est tout l’âge d’or d’Hollywood qui nous revient en mémoire, et l’envie de montrer ou de revoir Spartacus, Les Vikings, et tant d’autres". Alexis Corbière, le porte-parole de Jean-Luc Mélenchon rappelle que Spartacus était "ce film sublime, symbole de la lutte contre l'esclavage, pour la liberté et contre l'oligarchie, nous quitte à 103 ans".

