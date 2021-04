Kirk Douglas : sa veuve Anne Douglas est morte à l'âge de 102 ans

Kirk Douglas s'est éteint le 5 février 2020 à l'âge de 103 ans. Une disparition qui a énormément touché sa belle-fille, Catherine Zeta-Jones comme elle l'a confié ce vendredi 30 avril dans les colonnes du magazine Closer : "Mon beau-père était un homme exceptionnel. Il avait toujours un mot gentil à me dire. C'était un être humain profondément bon, qui a été pour moi pendant de très nombreuses années une source d'inspiration" a-t-elle débuté. "C'est d'ailleurs lui qui m'avait poussée à faire du sport. Lui-même a eu un entraîneur particulier jusqu'à ses dernières années".

"Je me suis souvent demandé ce qui me serait arrivé si je n'avais pas épousé Anne"

Et ce jeudi 29 avril, c'est la veuve de la légende hollywoodienne, Anne Douglas, qui s'est éteinte à son tour à l'âge de 102 ans. C'est sa famille qui a annoncé la nouvelle à l'AFP. Dans le communiqué, la famille s'est souvenue, non sans émotion, du mariage de Kirk et Anne Douglas en coup de vent à Las Vegas le 29 mai 1954, après leur coup de foudre à Paris alors qu'il tournait "Un acte d'amour", un an plus tôt : "Ce n'était pas romantique mais c'était légal et son nouveau mari lui a promis qu'un jour il l'épouserait de nouveau en grande pompe". Promesse tenue et réalisée en 2004, pour leurs 50 ans de mariage. Le couple était resté marié 66 ans, sans que jamais la flamme s'éteigne : "Je me suis souvent demandé ce qui me serait arrivé si je n'avais pas épousé Anne” avait confié Kirk Douglas à Paris Match en juillet 1993.

Par J.F.