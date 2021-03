En 2016, Kirsten Dunst décroche un rôle dans la série "Fargo". Sur le tournage, l'actrice de 38 ans rencontre le comédien Jesse Plemons. Si les deux acteurs ont eu un coup de foudre l'un pour l'autre, ils ont attendu un an et demi avant de se l'avouer. "Je savais qu'elle serait dans ma vie pour un très long moment", confiait pudiquement Jesse Plemons au "New York Times" en septembre dernier. Au cours de cette même interview, Kirsten Dunst s'est souvenue d'un détail qui a beaucoup rapproché les deux acteurs. "On rigolait beaucoup à propos du fait qu'on avait tous les deux été des enfants acteurs et qu'on ne s'en était pas trop mal sorti", expliquait-elle.

Kirsten Dunst enceinte et radieuse

Depuis, Kirsten Dunst et Jesse Plemons filent le parfait amour. En mai 2018, ils ont d'ailleurs accueilli leur premier enfant : un petit garçon prénommé Ennis. Près de trois ans après la naissance d'Ennis, le couple est prêt à agrandir sa petite famille. Comme elle l'a révélé lors d'un shooting organisé avec son amie Sofia Coppola pour le magazine de mode américain "W", Kirsten Dunst est enceinte de son deuxième enfant ! Et elle affiche déjà un baby bump très rebondi. C'est dans une robe blanche, légèrement transparente, que Kirsten Dunst prend la pose dans un magnifique décor. Allongée sur un lit aux motifs fleuris, Kirsten Dunst est radieuse. Reste à savoir si l'actrice dévoilera le sexe du bébé et la date prévue de son accouchement ! Patience, patience...

Par Matilde A.