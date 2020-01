Kobe Bryant accusé de viol : l'hommage polémique d'Evan Rachel Wood après sa mort

L'annonce de la mort de Kobe Bryant a été un choc. À seulement 41 ans, l'ancien basketteur des Lakers de Los Angeles est décédé avec sa fille Gianna dans un terrible accident d'hélicoptère ce dimanche 26 janvier. Rapidement, les stars du monde entier ont rendu hommage au sportif qui avait pris sa retraite en 2016 à l'image d'Alicia Keys qui a pris la parole sur la scène des Grammy Awards : "Pour être honnête avec vous, nous ressentons tous une tristesse folle en ce moment, car plus tôt dans la journée, Los Angeles, l’Amérique et le monde entier ont perdu un héros. Nous nous tenons littéralement ici le cœur brisé dans la maison que Kobe Bryant a construite. Kobe, sa fille Gianna et tous ceux qui ont tragiquement perdu la vie sont dans nos esprits, dans nos cœurs, dans nos prières. Ils sont dans ce bâtiment". Mais alors que la plupart des célébrités ont eu des propos émouvants, l'actrice Evan Rachel Wood a créé la polémique.

Sur son compte Twitter, Evan Rachel Wood a profité de sa notoriété pour rappeler que Kobe Bryant avait dû faire face il y a quelques années à une accusation de viol : "Ce qui s’est passé est tragique. J’ai le cœur brisé pour la famille de Kobe. Il était un héros sportif. Il était aussi un violeur. Et toutes ces vérités peuvent exister simultanément". L'actrice fait référence à la plainte déposée en 2003 contre le basketteur par une jeune femme de 19 ans, qui avait accusé la star d'agression sexuelle. L'affaire avait finalement été classée après 14 mois d'enquête, car la victime présumée avait refusé de témoigner à la barre. Si Kobe Bryant avait admis avoir eu une "relation consentante" avec la plaignante, le sportif avait toujours nié les accusations de viol : "Je suis furieux et dégoûté envers moi-même d’avoir commis l’erreur de l’adultère. Mais je n’ai rien fait de ce que cette femme m’accuse", a-t-il déclaré à l’époque. Kobe Bryant risquait une peine de prison allant de 4 ans à la perpétuité, ainsi qu'une amende de 3000 à 750 000 dollars. Un arrangement avait finalement été trouvé avec la plaignante.

What has happened is tragic. I am heartbroken for Kobe’s family.

He was a sports hero. He was also a rapist.

And all of these truths can exist simultaneously.