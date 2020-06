Koh-Lanta 2020 - Delphine : pourquoi ses retrouvailles avec Ahmad s’annoncent tendues (Exclu)

Le 21 février dernier, TF1 a donné le coup d'envoi de la nouvelle saison de "Koh-Lanta". En plus du retour des héros, les téléspectateurs ont fait connaissance avec 14 nouveaux aventuriers anonymes, dont celle de Delphine. Membre de l'équipe rouge, l'aventurière faisait partie du clan des cinq aux côtés d'Ahmad, Eric, Pholien et Charlotte. Avec eux, elle n'a pas hésité à voter contre Teheiura pour espérer aller loin dans le jeu.

Mais le choc des ambassadeurs a mis un terme à son aventure. En effet, Ahmad, Claude, Moussa et Alexandra ont décidé de l'éliminer. Un départ brutal vécu comme une "trahison" par la principale intéréssée, comme elle nous l'avait confié dans un entretien exclusif. "Je le vis mal parce que je ne comprends pas le choix d'Ahmad. J'ai autant de peine que de colère quand j'apprends qu'il a mis mon nom. Encore aujourd'hui, j'ai de l'amertume. Je suis une compétitrice. C'est une aventure qui, pour moi, est inachevée", disait-elle.

Réconciliation en vue ?

Au cours de cette interview, Delphine nous avait confié avoir été recontactée par Ahmad après l'aventure. "Il a essayé de revenir plus d'une fois en dehors du jeu en me disant : 'Delphine, tu étais la personne que j'aimais le plus sur l'île'. À partir du moment où on aime quelqu'un, on ne lui veut pas du mal et on ne le trahit pas. Je suis totalement indifférente. Encore aujourd'hui, il est dans l'erreur", confiait-elle.

Avec la finale de "Koh-Lanta" qui a lieu ce vendredi 5 juin, Ahmad et Delphine devraient se retrouver sur le plateau du direct. Et autant dire qu'une réconciliation semble peu envisageable. En effet, nous lui avions directement posé la question lors de notre échange. Et voilà ce qu'elle nous avait répondu : "Je n'envisage aucunement d'améliorer notre relation. Je suis indifférente à lui parce qu'il passe son temps à être dans le déni concernant le jeu (...) Je n'ai rien à lui dire, je n'ai rien à entendre de lui. Il continue d'être dans la stratégie, même en dehors du jeu. Il est dans le déni et dans le mensonge. Des erreurs, on en fait, mais il faut savoir les reconnaître".

