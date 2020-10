"La Flamme" : la nouvelle série de Jonathan Cohen fait l'unanimité sur Twitter

C'est sans aucun doute la série de cette rentrée 2020. "La Flamme", créée par Jonathan Cohen parodie les émissions de télé-réalité qui ont le vent en poupe en ce moment. L'acteur interprète Marc, un jeune homme de "36 ans, bientôt 38" célibataire et pilote de ligne depuis l'âge de 10 ans et qui est à la recherche du grand amour. Il rencontrera une dizaine de prétendantes, et le moins que l'on puisse dire, c'est que le casting est haut en couleur ! En effet, au casting côté "bachelorettes", on retrouvera Leïla Bekhti qui a récemment souhaité l'anniversaire de Jonathan Cohen, Ana Giradot, Marie-Pierre Casey, Camille Chamoux, Florence Foresti, Céline Sallette, Géraldine Nakache, Léonie Simaga, Adèle Exarchopoulos, Doria Tillier, Laure Calamy. Et pour aider Marc dans sa recherche de l'amour, il pourra compter sur le soutien de son psy légèrement déjanté interprété par Pierre Niney ou encore François Civil.

"c'est beaucoup trop fort"

Canal + diffuse les trois premiers épisodes ce soir, dont le premier est en clair. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la série de Jonathan Cohen, récemment victime d'un cambriolage semble à la hauteur de ses attentes. Les commentaires sont Twitter sont unanimes, les téléspectateurs adorent. "Merci La Flamme ! Enfin une parodie drôle" peut-on lire, "On est en train de pleurer de rire devant La Flamme, c'est trop !", "Seulement 20 minutes et plein de fous rires, je valide !", "Je suis cuit Jonathan Cohen chaque république c'est beaucoup trop fort, personne ne peut s'asseoir à sa table" ou encore "Oh c'est bon, 10 minutes devant La Flamme et je suis déjà mort mort mort, Jonathan Cohen est trop trop fort".

Les 20 premieres minutes de #laflamme me tabasse déjà !!! @jocohenlebon @LeilaBekhti en psychopathe — PARIS JE T'AIME (@Johnnytrappes) October 12, 2020

Incroyable cette série, ces acteurs #LaFlamme — Margaux G (@margauxgox) October 12, 2020

Non mais quel génie ce Jonathan Cohen #LaFlamme — Cha’ (@Chacha_Roy) October 12, 2020

Jsuis explosé c’est des malades mentaux c’est la meilleure série ever #LaFlamme — sneaks (@RomaneDst) October 12, 2020

Par J.F.