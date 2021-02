Ladj Ly : Le réalisateur des Misérables placé en garde à vue avec son frère

Nouveau rebondissement dans l'affaire de l'association de "La Cité des arts visuels" (CAV). L'association fondée par le réalisateur Ladj Ly et présidée par son frère, Amadou est au cœur d'un scandale. Les locaux de son école de cinéma gratuite et ouverte pour tous de Montfermeil (Seine-Saint-Denis) ont été perquisitionnés selon des sources concordantes de France Télévisions, le jeudi 21 janvier. Le célèbre réalisateur multi-récompensé grâce à son film, "Les Misérables" ferait l'objet d'une enquête pour blanchiment et abus de confiance. Selon le journal Le Parisien, d'autres perquisitions auraient également eu lieu au domicile de Ladj Ly, ce mercredi 27 janvier. Par ailleurs, un nouvel élément a été communiqué ce jeudi 11 février par le quotidien. La veille, Ladj Ly et son frère Amadou ont été placés "brièvement" en garde à vue, à la suite de ces perquisitions.

L'affaire se poursuit

"Il reste des éléments à creuser et à produire", a expliqué une source proche du dossier au Parisien avant d'ajouter : "Les policiers cherchent à savoir si une partie des subventions allouées à cette association n’a pas été dépensée à d’autres fins que pour les activités liées au statut de celle-ci." Le montant de ces aides s'élèverait à 200 000 euros. La source a également précisé au journal : "C’est une affaire compliquée parce qu’il n’y a aucune comptabilité. Il faut tout éplucher. Ces éventuels détournements d’argent concernent des fonds multidimensionnels : Centre national du cinéma, subventions sociales…". L'affaire suit son cours et les deux frères seraient sortis de garde à vue seulement quelques heures après avoir été arrêtés.

Par Solène Sab