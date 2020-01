Ladj Ly : son film Les Misérables nommé aux Oscars

En mai 2019, Ladj Ly ne s'attendait pas à recevoir le prix du jury au Festival de Cannes, pour son film "Les Misérables". Un film sur la banlieue tourné en Seine-Saint-Denis, Clichy-sous-Bois et Montfermeil. Résolument militant, Ladj Ly avait à cœur de peindre un tableau sans concessions de la banlieue française, et ses rapports avec la police à travers l'histoire d'une bavure policière dans la cité de Montfermeil. Sorti en novembre 2019, le film a fait sensation forte dans les salles obscures, bouleversant même Emmanuel Macron en personne, qui a alors demandé à son gouvernement de rapidement "trouver des idées et d'agir pour améliorer les conditions de vie dans les quartiers". Et la consécration ne s'arrête pas là.

Les honneurs après la controverse

Ce lundi 13 janvier, les organisateurs de la prestigieuse soirée des Oscars, qui se déroulera le 9 février prochain à Los Angeles, ont dévoilé la liste des nommés. On retrouve ainsi Ladj Ly et "Les Misérables" dans la catégorie "meilleur film étranger". Une nomination qui survient après une vive controverse autour de Ladj Ly. Il y a quelques semaines, Valeurs Actuelles et d'autres médias en ligne s'emparaient du prétendu passé judiciaire du réalisateur, lui imputant des fait de "complicité d'enlèvement, séquestration et tentative de meurtre" pour lesquels il aurait été condamné. De son côté, Ladj Ly a toujours fermement nié ces "fausses accusations d'une extrême gravité à son encontre" pouvait-on ainsi lire dans un communiqué relayé par Le Monde. " Ladj Ly a été condamné par la justice en 2012 et a purgé sa peine. Aucune violence ne lui était reprochée personnellement dans cette affaire, et a fortiori pas de complicité de tentative de meurtre, ni évidemment d'avoir voulu 'faire appliquer la charia.''

Par Sarah M