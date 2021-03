Lady Gaga à l'affiche du biopic Gucci : Une première photo officielle dévoilée

Tout ce que Lady Gaga touche se transforme en or. L'Américaine est une artiste accomplie et possède un incroyable talent. Si sa voix fait frissonner ses millions de fans, elle parvient également à les submerger en jouant la comédie. Depuis le succès planétaire de son film A star is Born, la chanteuse a décidé de réitérer l'expérience. Lady Gaga a décroché un tout autre rôle dans le biopic intitulé "Gucci", inspiré du roman "The House of Gucci : A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour and Greed" de Sara Gay Forden. Dans ce film, la chanteuse, et maintenant actrice, va prêter ses traits à Patrizia Reggiani, dite la "veuve noire". D'ailleurs, ce mardi 9 mars, Lady Gaga a partagé une première image officielle de "Gucci" et l'interprète de "Bad Romance" prend la pose aux côtés de son partenaire à l'écran, l'acteur Adam Driver qui tient le rôle de Maurizio Gucci dans ce biopic.

Lady Gaga en "veuve noire"

Pour le tournage de ce film, l'équipe a posé ses valises en Italie. Sur le cliché partagé par la star sur son compte Instagram, les deux acteurs se retrouvent au milieu des montagnes enneigées. Un paysage idyllique qui promet un film captivant. Fidèle à la description de son personnage, Lady Gaga a opté pour un total look noir accessoirisé d'une toque sur la tête, toute fourrée blanche, assortie à ce paysage enneigé et apaisant. De son côté, Adam Driver porte des couleurs claires. Vêtu d'un col roulé beige et d'un pantalon de ski blanc, le duo est bien contrasté. La sortie de ce biopic est prévue en novembre 2021 dans les salles obscures, mais avec la pandémie de coronavirus, rien n'est encore sûr. La sortie de ce biopic devait célébrer les 100 ans de la Maison Gucci, créée par Guccio Gucci.

Par Solène Sab