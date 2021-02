Laeticia Hallyday et Jalil Lespert en couple : Sonia Rolland s’en réjouit !

Sonia Rolland a partagé la vie de Jalil Lespert pendant presque dix ans. Ils se sont rencontrés en 2009 lors d’une séance photo pour l’Uomo Vogue. Ensemble, Sonia Rolland et Jalil Lespert ont donné naissance à une fille : Kahina, née en novembre 2010. C’est en octobre 2018 que le couple décide de mettre fin à son histoire. Depuis, Jalil Lespert a refait sa vie avec la célèbre Laeticia Hallyday. Depuis quelques mois, la veuve de Johnny Hallyday et le réalisateur filent le parfait amour sans se cacher. Si leur relation a fait beaucoup parler, aussi bien dans les médias qu’au sein des fans de Johnny Hallyday pas toujours à l’aise avec l’idée que Laeticia Hallyday refasse sa vie dans les bras d’un autre, il y en a une qui n’avait pas réagi jusque-là, c’est Sonia Rolland.

"Je suis heureuse pour lui"

C’est désormais chose faite puisque le mannequin a donné son avis sur la nouvelle relation de Jalil Lespert au micro de Bernard Montiel dans son émission "Une heure" avec sur RFM ce samedi 20 février 2021. Et visiblement, l’actrice se réjouit que son ex-compagnon ait retrouvé l’amour ! "Il va bien visiblement", a-t-elle commencé avant de préciser : "On s'entend très bien tu sais, pour notre fille, donc moi je suis heureuse pour lui si il est heureux. Je suis heureuse parce que ma fille est heureuse". Sonia Rolland a également rectifié certains propos qu’on lui a prêtés, à tort selon elle. Sonia Rolland aurait déclaré "ne plus reconnaître" Jalil Lespert depuis qu’il est en couple avec Laeticia Hallyday. De fausses allégations selon la principale intéressée. "J'assume les choses, quand je dis des conneries, je dis : 'Pardon, j'ai dit des conneries', mais là je n'ai pas dit de conneries", a-t-elle assuré.

Par Matilde A.