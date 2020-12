Laeticia Hallyday, Rihanna, Pamela Anderson… Ces stars qui ont rompu en 2020

Si l’année 2020 touche à sa fin, elle a été marquée par de nombreuses séparations chez les stars. Retour sur ces célébrités qui ont connu un échec amoureux au cours de l’année.

Anna Wintour & Shelby Bryan

Selon Page Six, la rédactrice en chef du Vogue américain s’est séparée de Shelby Bryan, son compagnon depuis 20 ans.

Yannick Noah & Isabelle Camus

En couple depuis 2002, le chanteur et la productrice de la série "Un Gars, Une Fille" se sont séparés. Ils étaient mariés depuis 2003 et parents d’un fils de 16 ans, Joalukas.

Tony Parker & Axelle Francine

En couple depuis 2011 et mariés depuis 2014, le basketteur et la journaliste ont mis fin à leur idylle. Tony Parker a annoncé la nouvelle le 3 août 2020 sur les réseaux sociaux. Avec Axelle Francine, Tony Parker a eu deux enfants : Josh et Liam.

Katrina Patchett & Valentin D'Hoore

Après huit ans de relation avec son mari Valentin D'Hoore, Katrina Patchett a annoncé leur séparation en novembre 2020 sur les réseaux sociaux. La danseuse de "Danse Avec Les Stars" et l'ancien candidat de "Koh-Lanta" n’ont pas eu d’enfant.

Laeticia Hallyday & Pascal Balland

Après un an de relation, la veuve de Johnny Hallyday et le restaurateur se sont quittés en octobre dernier. Laeticia Hallyday n’a pas tardé à retrouver l’amour puisqu’elle est désormais en couple avec le réalisateur Jalil Lespert.

Ingrid Chauvin & Thierry Peythieu

La star de "Demain nous appartient" serait actuellement en plein divorce avec son mari Thierry Peythieu. Mariés depuis dix ans, ils sont parents d’un petit Tom (4 ans). Ingrid Chauvin et Thierry Peythieu ont surmonté ensemble une épreuve tragique. En mars 2014, leur fille Jade décède moins d’un an après sa naissance, des suites d’une malformation cardiaque.

Mariage express pour Pamela Anderson

Cardi B & Offset

Après trois ans de mariage, Cardi B aurait demandé le divorce à Offset ainsi que la garde de leur fille de deux ans, Kulture. Ce n’est pas la première fois que le couple se sépare. En 2018, quelques mois après la naissance de leur fille, l'ancienne strip-teaseuse avait déjà pris la décision de quitter son mari (sans pour autant demander le divorce), et ce, à cause des nombreuses infidélités du rappeur.

Pamela Anderson & Jon Peters

C’est un mariage express qu’a vécu Pamela Anderson avec Jon Peters. L’actrice et le producteur ont annoncé leur rupture douze jours après s’être dit oui à Malibu en janvier dernier.

Rihanna & Hassan Jameel

Selon "US Weekly", la chanteuse et l’héritier saoudien des concessions Toyota se sont séparés après trois ans d’amour. Selon plusieurs médias, Rihanna n’aurait pas tardé à retrouver chaussure à son pied puisqu’elle partagerait désormais la vie du rappeur A$AP Rocky. Une information que les principaux concernés n’ont pas officialisé.

Miley Cyrus & Cody Simpson

Après seulement dix mois d'amour, les deux chanteurs ont mis un terme à leur relation.

Paris Jackson & Gabriel Glenn

Après deux ans d'amour, la fille de Michael Jackson a mis un terme à sa relation avec Gabriel Glenn, pour se consacrer davantage à ses projets professionnels. Ils sont restés en bons termes.

Kelly Clarkson & Brandon Blackstock

Sept ans après s’être dit oui, la chanteuse et Brandon Blackstock se sont séparés. Kelly Clarkson a demandé le divorce. Ils sont parents d’une fille de 5 ans, River Rose, et d’un fils de 4 ans, Remington Alexander.

Cole Sprouse & Lili Reinhart

Depuis trois ans, les deux stars de la série Riverdale filaient le parfait amour. En mars dernier, ils ont annoncé leur rupture. Une annonce surprenante pour les fans de la série.

Mary-Kate Olsen & Olivier Sarkozy

Mary-Kate Olsen et le demi-frère de l’ancien président Nicolas Sarkozy sont en pleine procédure de divorce après huit ans de vie commune et cinq ans de mariage.

Cara Delevingne & Ashley Benson

La star de "Carnival Row" et l’ancienne élève de "Pretty Little Liars" se seraient séparées après presque deux ans de relation, en avril dernier.

Lily-Rose Depp & Timothée Chalamet

D’ordinaire très discrets, le mannequin et l’acteur n’ont jamais officialisé leur couple. Mais selon plusieurs sources, ils étaient ensemble depuis le tournage de "The King" produit par Netflix. Après un an d’amour, ils auraient mis fin à leur relation.

Par Matilde A.