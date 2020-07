Laetitia Casta : ses rares confidences sur son mari Louis Garrel

Si elle évoque ses rôles et ses tournages en interview, Laetitia Casta parle très peu de sa vie privée et de son mari Louis Garrel. Pourtant leur couple fait rêver. Elle, l’actrice à la beauté solaire, et lui le brun ténébreux. Amoureux depuis cinq ans, ils ont concrétisé cet amour par un mariage en 2017 à Lumio en Corse. Ce mercredi 22 juillet, Vanity Fair publie un extrait de l’interview de l’actrice de 42 ans à paraître dans le magazine du mois d’août. Au cours de l’entretien mené par Pauline Klein, Laetitia Casta fait de rares confidences sur son mari qui l’a dirigée dans le film "L’homme fidèle" sorti en 2018. Et elle raconte la peur qu’elle a ressenti de perdre sa moitié.

"il allait peut-être me découvrir"

Cette collaboration est une première pour le couple. Lorsque Louis Garrel propose à Laetitia Casta de tourner sous sa direction, cette dernière prend peur. Et elle se pose la question. "Qu’est-ce qui est le plus important, la vie ou le cinéma ? On pense que la vie est plus importante que tout le reste, mais est-ce que ce film n’allait pas nous sacrifier, nous, au nom du cinéma ?" Puis elle explique sa pensée. "Lui a baigné dans ce milieu depuis qu’il a 5 ans, moi pas. J’ai eu peur de ne plus m’appartenir, de devenir autre chose dans son regard… D’un coup, il allait peut-être me découvrir. Quand j’arrive sur un plateau, je ne suis pas la même qu’à la maison".

"J’aurais pu le perdre"

Une peur qu’elle a finalement réussi à surmonter pour tourner dans le film de son époux. "J’ai dû beaucoup méditer. Parce que ça pouvait m’atteindre. J’ai eu peur de le perdre, j’aurais pu le perdre. Vous aimez quelqu’un et vous découvrez que la personne est laide, que ça n’était pas ce que vous aviez vu, d’un coup vous découvrez autre chose. D’ailleurs je sais qu’il a vu autre chose".

Par Non Stop People TV