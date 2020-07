Lambert Wilson : cet étonnant portait qu'il dresse de Louis de Funès

La Cinémathèque française a inauguré ce mercredi 15 juillet la grande exposition consacrée à Louis de Funès, retardée à cause du confinement. Confinement qui l'a mis une nouvelle fois en lumière puisque de nombreux films ont été diffusés à la télévision pendant la crise du coronavirus sur France 2, comme La Grande Vadrouille ou Rabbi Jacob. Et comme à chaque rediffusion c'est un immense succès puisque les films ont rassemblé en cumulé, pas moins de 50 millions de téléspectateurs. L'occasion pour BFMTV de consacrer un long reportage sur les dernières années de la vie de l'acteur, qui n'ont pas été si roses.

Touché par la maladie, le tournage de La Soupe aux Choux n'a pas été des plus simples comme il le confiait à l'époque à l'actrice Christine Dejoux qui incarne sa compagne : "Vous savez, au cours de ma vie, j'ai causé des problèmes pour des choses qui n'en valaient pas la peine. Je me suis rendu malade. La vie, c'est comme un train. Ça va vite, il ne faut pas causer de problèmes pour ce qui n'en vaut pas la peine."

un personnage "sinistre"

Plusieurs années après, la comédienne garde toujours un tendre souvenir de l'acteur sur ce tournage : "Ce qui est à l'image n'a rien à avoir avec ce que j'ai vu. Je l'ai vu quand il me donnait la réplique. Lorsque la caméra était sur moi, ce qu'il faisait été formidable, sensible, et le metteur en scène (Jean Girault) lui demandait de faire son numéro habituel."

Lambert Wilson a également côtoyé l'acteur pendant sa carrière, l'interprète de Charles de Gaulle a été figurant dans le film Le gendarme et les extraterrestres, sorti en 1979. Il se souvient d'un acteur "sinistre", "triste" et "assez angoissé" du notamment à des "responsabilités lourdes" qui pesaient sur son moral et sa santé.

Par J.F.