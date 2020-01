Lambert Wilson crève l’écran dans le film "Les Traducteurs"

Après le film "Populaire", sorti en 2012 au cinéma, avec Romain Duris et Déborah François, le réalisateur Regis Roinsard reste dans l’univers des lettres avec son nouveau long-métrage intitulé "Les Traducteurs". Dans ce dernier, qui sort en salles ce mercredi 29 janvier, le cinéaste met en scène un éditeur qui a fait fortune grâce à un écrivain désireux de rester dans l’ombre. Prénommé Eric Angstrom, il parvient à réunir neuf traducteurs à travers le monde pour adapter en différentes langues le dernier tome d’une saga littéraire à succès. Pour protéger l’œuvre et permettre une sortie simultanée mondiale du livre, il décide d’enfermer les traducteurs dans un bunker isolé, encadré par des agents de la sécurité.

Une fin imprévisible

Moderne, doté d’espaces de travail fonctionnels et aménagés, ainsi que de lieux de détente, ce bunker va pourtant devenir une véritable prison lorsque les dix premières pages du roman atterrissent sur internet. Une vraie course contre la montre démarre alors pour l’éditeur, qui souhaite au plus vite mettre la main sur le traducteur qui est responsable de la fuite. Lambert Wilson mène la danse dans le premier rôle et dévoile un jeu d’acteur inattendu et plus sombre qu’à son habitude. L’acteur de 61 ans, qui donne la réplique notamment à Frédéric Chau, Riccardo Scamarcio, Sara Giraudeau et Olga Kurylenko dans ce thriller d’1h45, va complètement perdre pied lorsqu’il se rend compte que le maître chanteur anonyme le menace de nouveau d’offrir gratuitement aux fans la suite du roman. Avec sa thématique originale et ses rebondissements imprévisibles, le film parvient à surprendre le spectateur. À voir pour les fans d’énigmes.

Par Nina Siahpoush-Royoux