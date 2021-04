Laura Smet : cette pique à Laeticia Hallyday qui en dit long

Laura Smet n'est visiblement pas réconciliée avec Laeticia Hallyday. Sur Instagram, l'actrice a partagé ce mardi 27 avril un cliché d'une plage sans dévoiler où elle se trouvait. "Quelque part", a-t-elle simplement écrit pour décrire ce beau paysage. Mais les internautes ont rapidement deviné qu'il s’agissait du Cap Ferret où Laura Smet a l'habitude de se rendre. C'est d'ailleurs à cet endroit qu'elle s'était mariée avec Raphaël Lancrey-Javal en juin 2019. Dans les commentaires, une internaute a souligné la présence de griffes de sorcières qui fleurissent à cette période sur les côtes méditerranéennes : "Les 'griffes de sorcières', magnifiques fleurs dans un cadre superbe". Une observation qui a été interprétée différemment par Laura Smet.

Pas de réconciliation

En réponse au commentaire, la fille de Johnny Hallyday s'est interrogée : "Sorcière ou belle-mère ????", avant d'ajouter des émojis pleurant de rire. Si Laura Smet a supprimé sa réponse depuis, sa pique a donné le ton sur ses relations avec sa belle-mère. Après une longue bataille judiciaire entre Laura Smet, David Hallyday et Laeticia Hallyday, les deux parties ont trouvé "un accord définitif" le 3 juillet 2020. "On a voulu respecter les volontés de Johnny tout en faisant preuve de justice", avait assuré Laeticia Hallyday dans Paris Match en se félicitant qu'ils aient "trouvé une forme d’apaisement". Mais pour Laura Smet, "il n'y aura jamais de paix possible" avec la maman de Jade et Joy, avait-elle confié sur RTL.

Par Marie Merlet