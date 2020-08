Laura Smet enceinte : elle raconte son confinement avec son mari

Le 20 mai 2020, l’information était révélée par le magazine "Voici" : Laura Smet est enceinte de son premier enfant. Une heureuse nouvelle que la fille de Johnny Hallyday et Nathalie Baye a confirmé en juillet dernier sur les ondes de RTL. "Je vais devenir maman. J’ai envie d’être sereine", confiait Laura Smet le 15 juillet dernier avant d’expliquer que la guerre qui l’opposait à Laetitia Hallyday en raison de l’héritage de Johnny Hallyday était bel et bien terminée. "Je n’ai pas envie de me bagarrer plus longtemps que ça (…) Je n’ai pas du tout envie de passer ma vie à m’occuper de cette histoire qui est quand même sordide", expliquait Laura Smet.

"C’était très particulier"

Après plus de deux ans de querelle avec Laetitia Hallyday, Laura Smet veut tourner la page et démarrer une nouvelle vie. Et c’est avec Raphaël Lancrey-Javal que Laura Smet coule désormais des jours heureux. Rencontré en 2013, le couple s’est marié en décembre 2018, presque un an jour pour jour après la mort du Taulier. La réalisatrice de 36 ans et l’entrepreneur de 50 ans attendent leur premier enfant ensemble. Laura Smet devrait accoucher pour le début de l’automne. Très discrète dès qu’il s’agit de sa vie personnelle, Laura Smet a accordé quelques confessions sur sa grossesse et sur la façon dont elle l’a appris dans "Télé Star". Elle raconte aussi son confinement avec son mari Raphaël Lancrey-Javal. "C’était très particulier car j’ai appris que j’étais enceinte juste avant (le confinement, ndlr)", raconte-t-elle. La période du confinement a permis à Laura Smet de passer du temps en famille : "Je suis restée avec mon amoureux et mon beau-fils à la campagne". Même si le travail n’est jamais bien loin. "J’en ai profité pour travailler sur le scénario de mon long-métrage. Bizarrement, j’ai bien aimé cette période ‘sans cadre’ vivre ce petit répit pour la nature", explique-t-elle encore.

Par Matilde A.