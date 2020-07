Laura Smet enceinte : l’actrice se confie pour la première fois

Le 20 mai dernier, le magazine Voici annonçait la grossesse de Laura Smet. Si la jeune femme n’avait jusqu’alors pas confirmé la nouvelle, c’est désormais chose faite. Invitée sur RTL mercredi soir, l’actrice s’est confiée sur cet heureux évènement. "Je suis très contente qu’il y ait un accord de fait, qu’on passe à autre chose. Je vais devenir maman. J’ai envie d’être sereine. Je n’ai pas envie de me bagarrer plus longtemps que ça. Ça ne me regarde pas. Je suis actrice, je réalise des choses. Je n’ai pas du tout envie de passer ma vie à m’occuper de cette histoire qui est quand même sordide. Mais je ne peux pas laisser passer certaines choses", révèle la trentenaire. Laura Smet fait référence à la bataille autour de l’héritage qui l’a opposée ces deux dernières années à sa belle-mère Laeticia Hallyday. Si la hache de guerre semble enterrée car un compromis a été trouvé – la comédienne va notamment recevoir un chèque de 2,6 millions d’euros – Laura Smet ne pardonne pas le comportement de Laeticia Hallyday au moment du décès du rockeur.

L’actrice mariée depuis un an et demi

"Il n’y aura jamais de paix possible. A partir du moment où elle a franchi cette ligne qui est de nous empêcher de dire au revoir à notre père… Je parle pour moi en tout cas, je ne parlerai jamais pour David", déclare notamment Laura Smet sur RTL. "Ce que je sais aussi, c’est qu’on n’a pas dit à mon père qu’il était en soins palliatifs et qu’il était toujours sous traitement. Mon père ne savait pas qu’il allait mourir. Donc vous voyez, je vous dis des choses qui sont quand même très intimes, mais qui sont pour moi une déchirure que je ne pourrai jamais guérir. Il y a des choses, je pourrai toujours m’en sortir, mais ça malheureusement…", indique également la réalisatrice de 36 ans. La fille de Johnny Hallyday et de Nathalie Baye attend son premier enfant pour le début de l’automne. Si c’est son premier bébé, c’est le second pour son mari Raphaël Lancrey-Javal déjà père d’un adolescent de 12 ans. Le couple s’est marié le 1er décembre 2018, près d’un an après la mort de Johnny Hallyday.

