Laura Smet enceinte : ses confidences sur son futur rôle de mère

Laura Smet vit une année bien remplie. En effet, après des années de bataille judiciaire face à Laeticia Hallyday concernant l'héritage de son défunt père, Johnny Hallyday, un accord a été trouvé le 3 juillet 2020. L'actrice vue dans La Garçonne s'était confiée au micro de RTL concernant ce tournant dans l'affaire. "Je suis très contente qu'il y ait un accord de fait. Je vais devenir maman, j'ai envie d'être sereine. Je n'ai pas envie de me bagarrer plus longtemps que ça".

C'est en octobre que le couple qu'elle forme avec Raphaël Lacrey-Javal accueillera son premier enfant. Et à quelques semaines du terme, Laura Smet semble plus heureuse que jamais.

"J'essaie de vivre le moment présent"

Il faut dire que la fille de Johnny Hallyday vit plutôt bien sa grossesse. Dans une interview accordée à Télé Star elle dévoilait le côté positif que sa grossesse avait apporté au confinement. "C'était très particulier, car j'ai appris que j'étais enceinte juste avant. Je suis restée avec mon amoureux et mon beau-fils à la campagne. J'en ai profité pour travailler sur le scénario de mon long-métrage. Bizarrement, j'ai bien aimé cette période 'sans cadre', vivre ce petit répit pour la nature".

Ce vendredi 4 septembre, l'actrice a fait de nouvelles confidences sur ce nouveau rôle de maman dans les colonnes de Madame Figaro. "J’essaie de vivre le moment présent, même si cela me paraît encore un peu surréaliste de devenir maman" déclare-t-elle. "J’ai la chance de partager la vie d’un homme qui a un garçon de 12 ans. J’ai donc été à bonne école !"

Par J.F.