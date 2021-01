Laura Smet enfant : Nathalie Baye émeut la Toile avec un vieux souvenir

Nathalie Baye est d’humeur nostalgique. Proche de ses fans, c’est sur les réseaux sociaux que la comédienne donne de ses nouvelles. Si elle adore partager des vidéos drôles d’animaux dans tous leurs états ou encore des passages de films, la maman de Laura Smet dévoile des bribes de sa vie à travers de vieux clichés de famille. Parmi eux, des souvenirs d’elle dans les bras de Johnny Hallyday, ou encore sa fille unique plus jeune.

Suivie par près de 62 000 abonnés, l’icône du cinéma français détentrice de quatre César a dévoilé une adorable photo de la fille aînée de Johnny Hallyday, datant des années 80. Sur celle-ci, la petite soeur de David Hallyday, âgée d’environ trois ans, embrasse tendrement sa maman avec qui la ressemblance est frappante. "Rien de mieux que retrouver une photo qu’on avait oublié..!", a écrit Nathalie Baye en légende de la publication likée plus de 10 000 fois en quelques heures seulement.

Les fans de Nathalie Baye émus par un cliché de Laura Smet

"Superbe photo", "Magnifique photo", "Rien de mieux que les bras de son enfant comme tour de cou", "Des moments magiques et inoubliables... Les baisers et les câlins de nos bambins", "Regardez moi ces petites beautés", "Un vrai bisou de tendresse !" ou encore "Une très belle photo de famille. Vous êtes très touchantes toutes les deux", "Oh petite puce", peut-on lire parmi tous les commentaires d’admiration laissés par ses fans toujours enthousiaste de découvrir de vieilles photos de Laura Smet. Cette dernière a sobrement répondu à sa mère sous sa publication avec un cœur en émoji.

À 72 ans, Nathalie Baye découvre les joies de la vie de grand-mère avec le petit Léo Jean Didier, baptisé en l’honneur de ses deux grands-pères. Une grande étape pour la comédienne qui a confié au Madame Figaro : "Avoir un enfant, c’est découvrir un amour qu’on ignorait jusque-là, il y a quelque chose de l’ordre de l’unique. Et si on veut bien faire les choses, tout n’est pas facile dans l’éducation, mais la difficulté est intéressante". Loin d’être une mamie envahissante, elle a déclaré : "Je trouve insupportable la mère qui est tout le temps-là et qui se mêle de tout. À partir du moment où notre enfant est entré dans l’âge adulte et qu’il a sa vie, il faut la respecter”.

Par C.F.