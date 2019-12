Laura Smet fière : sa mère Nathalie Baye a reçu une immense distinction

Très proche de sa famille, Laura Smet multiplie les hommages à ses proches. À l'occasion de son anniversaire, le 15 novembre dernier, la réalisatrice a rendu hommage à son père Johnny Hallyday sur son compte Instagram officiel. “Y’a des jours où ton absence se fait plus lourde, ‘happy birthday ma fille’ tu m’aurais dit :) ton rire me manque aujourd’hui #birthday #family #amourinconditionnel", écrivait-elle en légende. Vendredi 13 décembre, Laura Smet s'est emparée d'Instagram pour féliciter sa mère, Nathalie Baye. L’actrice de “Volante” et “Cliente” s’est vu remettre la Légion d’honneur à la grande chancellerie à Paris, dans le 7ème arrondissement. Un grand moment pour l’ex-compagne de Johnny Hallyday qui a pu compter sur le soutien de sa fille pour ce jour si particulier.

Nathalie Baye décorée après Michèle Laroque et Stéphane Bern

Dans ses stories Instagram, cette dernière a partagé des photos de la cérémonie. Sur l’une d’entre elles, on aperçoit Nathalie Baye en train de recevoir sa distinction, épinglée sur le col de son blazer. Un cliché que la fille du Taulier accompagne de trois petites étoiles. Laura Smet a également dévoilé une photo de la cours d’honneur, en mentionnant le compte de sa maman accompagné d’un emoji festif.

En 2019, 402 Français ont reçu cette distinction. Parmi les actrices décorées, on retrouve Ludmila Mikaël et Michèle Laroque. Stéphane Bern ou encore Michel Houellebecq. Les 23 joueurs de l’équipe de France ont - eux aussi - été faits chevaliers de la Légion d’honneur. “Cette promotion rassemble au total 402 personnes réparties à parité exacte hommes-femmes entre 345 chevaliers, 42 officiers, 9 commandeurs, 4 grands officiers et 2 grand’croix”, peut-on lire dans un communiqué de la grande chancellerie d'honneur en janvier dernier.

