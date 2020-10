Laura Smet maman : Nathalie Baye se confie sur son rôle de grand-mère

Mercredi 14 octobre 2020, Laura Smet a donné naissance à son premier enfant. À 36 ans, la fille de Johnny Hallyday et son compagnon Raphaël Lancrey-Javal ont accueilli un petit Léo qui fait le bonheur de ses parents, mais aussi de sa grand-mère Nathalie Baye. À l’affiche de "Garçon chiffon" de Nicolas Maury, à partir du 28 octobre prochain, la comédienne s’est confiée sur le nouveau rôle de sa vie.

"J’espère être une bonne grand-mère ! Les miennes étaient particulièrement merveilleuses, joyeuses, et me faisaient faire des tas de choses. J’espère surtout rassurer ma fille quand elle se séparera de son enfant", confie-t-elle dans les colonnes de "Madame Figaro". Si dans son nouveau film, elle incarne Bernadette, une maman prête à tout pour redonner le sourire à son fils rongé par la jalousie, dans la vie de tous les jours, elle explique ne pas aimer "envahir la vie" de sa fille et son conjoint.

Nathalie Baye une mère "aimante", mais pas intrusive

Si elle se qualifie de "mère aimante", elle trouve "insupportable la mère qui est tout le temps là et qui se mêle de tout. À partir du moment où notre enfant est entré dans l’âge adulte et qu’il a sa vie, il faut la respecter", confie l’actrice quatre fois césariée. "Avoir un enfant, c'est découvrir un amour qu'on ignorait jusque-là, il y a quelque chose de l'ordre de l’unique" poursuit-elle tout en soulignant que "si on veut bien faire les choses, tout n'est pas facile dans l’éducation", mais "la difficulté est intéressante".

Nathalie Baye n’est pas la seule à se réjouir de la naissance du petit Léo puisque l’heureuse nouvelle a été annoncée sur Instagram par David Hallyday, le demi-frère de Laura Smet. "Une étoile est née", a-t-il écrit en légende d’une photo d’un ciel nocturne dans lequel une étoile brille plus que les autres. Une publication qui a certainement fait la joie des fans du clan Hallyday.

Par C.F.