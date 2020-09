Laura Smet pousse un violent coup de gueule contre la chasse à courre

Alors que la chasse est plus que jamais pointée du doigt par de nombreux citoyens, une vidéo publiée ce week-end risque de faire changer les choses. La scène se passe à Compiègne, on voit un cerf épuisé sur le bord de la route qui vient de survivre à une partie de chasse à courre. La vidéo a rapidement fait la Une des médias et en a choqué plus d'un. Les personnes présentes sur place ont été obligées de faire appel aux forces de l'ordre pour que le cerf soit en sécurité. Les chasseurs et leurs chiens attendaient la proie quelques mètres plus loin. Après des longues minutes de suffocation, l'animal a pu reprendre ses esprits et est retourné dans la forêt, loin des chasseurs.

La vidéo a évidemment beaucoup choqué et certains internautes s'en sont servis pour protester contre la chasse. C'est le cas notamment de Laura Smet, la fille de Johnny Hallyday.

"Je suis impuissante"

Laura Smet, qui sera bientôt maman, vient de poster une nouvelle publication sur son compte Instagram. Elle a partagé la vidéo dudit cerf et pousse un violent coup de gueule contre la chasse. Celle qui a toujours défendu la cause animal en a ras-le-bol. "Nous sommes en 2020 et pourtant la chasse à courre est encore présente en France. Je suis impuissante face à ces chasseurs qui prennent plaisir à 'épuiser' un animal pour 's’amuser' . Ce cerf s’est écroulé d’épuisement loin de son habitat pour essayer de survivre aux chasseurs .. que faire pour cesser de faire le mal gratuitement ? Comment voulez vous que la nature nous respecte si on lui fait ça ? Chasser pour se nourrir est tolérable , chasser pour le plaisir est condamnable #respectanimals #stop #contrelachasseacourre".

Par J.F.