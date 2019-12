Laura Smet, Rafael Nadal, Justin Bieber... Ils se sont mariés en 2019

Le 7 mai dernier, Nabilla a pris tout le monde de court. Sur son compte Instagram, la jeune femme avait partagé avec ses abonnés une photo sur laquelle elle apparaissait dans une robe blanche, le ventre arrondi, au côté de son cher et tendre Thomas. Après près de sept années de bonheur (et de péripéties), les tourtereaux se sont finalement dit "oui". Et si les fans de Nabilla s'attendaient à ce que cette dernière célèbre ce moment en grandes pompes, avec le faste que l'on prête souvent aux stars de la télé-réalité et des réseaux sociaux, là encore, la star 2.0 a surpris tout le monde en misant plutôt sur une cérémonie civile très discrète, sans strass ni paillettes. Un moment intimiste qui s'est déroulé à Londres, où le couple résidait alors. Depuis, les jeunes mariés sont devenus parents d'un petit Milann, né le 11 octobre dernier, et ont posé leurs valises à Dubaï. Le bonheur semble absolu !

Monaco revêt sa plus belle parure

Si Nabilla a préféré la jouer discrète, c'est aussi le cas de Karine Ferri. En couple depuis 2011 avec Yoann Gourcuff, avec qui elle a eu deux enfants, l'animatrice a fait en sorte de ne laisser échapper aucun détail de son mariage. On sait toutefois que la cérémonie s'est déroulée dans le village de La Motte, dans le Sud de la France. Cette année 2019 aura aussi été marquée par les mariages des têtes princières de Monaco. C'est d'abord Charlotte Casiraghi, fille de Caroline de Monaco, qui a convolé en justes noces avec Dimitri Rassam, au terme de deux cérémonies grandioses, à Monaco et à Saint-Rémy-de-Provence, les 1er et 29 juin derniers. Quelques semaines plus tard, les 26 et 27 juillet, c'est son cousin, Louis Ducruet, qui a épousé Marie Chevallier au bout de sept années d'amour. Là encore, la cérémonie fut célébrée sur Le Rocher. De son côté, Laura Smet avait choisi une date hautement symbolique pour son mariage avec Raphaël Lancrey-Javal. La fille de Johnny Hallyday a dit "oui" à son cher et tendre le 15 juin dernier, date de naissance du défunt rockeur. Une union qui a apporté un peu d'apaisement et d'amour au milieu d'une bataille judiciaire interminable. Ou presque…

Par Sarah M