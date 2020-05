Laura Smet s’inquiète d’une forte odeur de soufre dans Paris

Dimanche 10 mai au soir, veille du déconfinement, d’étranges odeurs de soufre se sont faites sentir dans les rues de Paris. Un phénomène qui a rapidement suscité des interrogations révèle Le Parisien ce lundi 11 mai. Sur Twitter, les internautes n’ont pas tardé à réagir, certains s’interrogent sur l’odeur de soufre, d’autres évoquent une odeur "d’insectes brûlés au contact d’une lampe halogène", il y a même ceux qui parlent de fin du monde. L’actrice Laura Smet a réagi via une story Instagram. Elle partage alors une capture écran d’un article du Figaro qui titre "Paris : une ‘odeur de soufre’ envahit la capitale, suscitant craintes et interrogations". La fille de Nathalie Baye et de Johnny Hallyday ajoute un émoticône diable à sa story.

Une origine pas encore connue

L’origine de cette mystérieuse odeur de soufre n’est pas encore connue. Aurélie Solans, la conseillère de Paris chargée de l’environnement, s’est exprimée au Monde. Si elle confie que l’on "ne connaît pas l’origine de cette odeur", elle confirme qu’il "n’y a pas de danger pour la santé". Certains ont fait un parallèle avec l’incident de l’usine Lubrizol à Rouen qui s’est déroulé en septembre dernier, Aurélie Solans tient à rassurer : "On a regardé s’il n’y avait pas eu un accident industriel non déclaré. Mais non, rien". Sollicités, les pompiers de Paris ont expliqué que l’odeur ne correspondait à aucune intervention de leur part. Si une hypothèse parle de nuage de dioxyde de soufre venant de l’étranger, pas d’activité particulière n’a été relevée confirme la directrice de l’organisme chargé de la surveillance de la qualité de l’air. Autre théorie évoquée par Emmanuel Grégoire, premier adjoint à la mairie de Paris, "Cette odeur pourrait être liée au brassage des réseaux d’assainissement à cause des fortes pluies qui ont remonter les gaz de décomposition".

Par Non Stop People TV