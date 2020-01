Laura Smet : son meilleur ami et Nathalie Baye enfoncent Laeticia Hallyday

Depuis la mort de Johnny Hallyday, c'est la guerre ouverte entre sa veuve et le reste de la famille. Dernière polémique en date, le déplacement de la tombe du rockeur. Laeticia voulait que la tombe soit déplacée car elle était rongée par "le sable de mer très corrosif" et "de gros crabes de terre". Or, Laura Smet, la fille du taulier s'opposait à cette décision car elle n'avait pas été consultée. "Aucun détail précis ne m’a été donné sur cette exhumation. Faire son deuil lorsque l'on a été empêchée de voir son père dans les derniers moments est une chose terrible", écrivait-elle fin décembre. Finalement, les deux parties ont réussi à se mettre d'accord et le cercueil de Johnny Hallyday a pu être transféré dans le caveau familial. C'est dans cette atmosphère tendue que sur Instagram, le réalisateur et scénariste Nicolas Boualami, un proche de Laura, est passé à l'attaque.

"Laura est devenue une obsession, une cible"

Dans la légende d'une photo publiée le lundi 20 janvier, il prend la défense de son amie et fustige l'attitude la veuve du rockeur. "Voilà plus de deux ans que j'assiste en silence à l'acharnement que subit mon amie Laura Smet, de la part d'une femme qui perd plus chaque jour toute notion d'humanité et de décence", écrit-il. Mais il va plus loin. Selon lui Laeticia transforme "tout ce qu'elle touche y compris l'amour en scandale". Il l'accuse de faire subir un enfer à Laura : "Je vois Laura subir les assauts médiatiques répétés et les humiliations personnelles dirigées à son encontre. Laura est devenue une obsession, une cible, un trophée à abattre, pourquoi ?" Puis il finit en insistant sur la relation qu'entretenait Laura Smet avec son père Johnny. "On ne déshérite pas cet amour-là", conclut Nicolas. Nathalie Baye a répondu, remerciant le réalisateur pour son soutien indéfectible à Laura, sa fille. "Merci Nicolas pour ce beau message qui décrit si bien ce que ma Laura traverse…", conclut-elle.

Par Mélanie C.