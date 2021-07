Laurent Weil absent du Festival de Cannes : un "grave problème de santé" évoqué

Annulé l'année dernière à cause de la crise du coronavirus, le Festival de Cannes fait son retour en 2021. Le 6 juillet dernier, Doria Tillier a ouvert les festivités en tant que maîtresse de cérémonie devant un parterre de stars. Un discours qui a divisé la Toile. Juste avant cette ouverture de cérémonie, les téléspectateurs ont pu retrouver Laurie Cholewa et Didier Allouch sur le tapis rouge de l'évènement. Un journaliste manquait à l'appel, à savoir Laurent Weil. Toujours présent pour les grands évènements du septième art - notamment les Oscars - ce dernier n'était pas aux côtés de ses deux confrères.

"On pense surtout très fort à Laurent Weil qui ne peut pas être avec nous ce soir, suite à un problème de santé. Toute la direction de Canal+ se joint à nous pour lui dire à quel point on l'aime, à quel point il nous manque. On aimerait qu'il soit là ce soir, mais on est sûrs qu'il va vite revenir", a confié Laurie Cholewa. "Oui Laurent, on t'aime très fort, tu te remets vite. On garde la place au chaud et tu reviens au top", a continué Didier Allouch.

"Mon ami qui me manque, reviens vite"

Un peu plus tard dans la soirée, Maxime Saada - le président du directoire du groupe Canal+ - a donné de ses nouvelles. "Il y a une personne qui nous manque. C'est Laurent Weil. On pense très fort à Laurent Weil qui a eu un accident de santé. Il est en train de se rétablir. On est tous avec lui. On pense à lui", a-t-il dit.

Mercredi 7 juillet 2021, Le Parisien a donné davantage d'informations sur l'état de santé de Laurent Weil. Ce dernier a été "victime d'un grave problème de santé il y a environ deux semaines". Et de préciser : "Hospitalisé, il va mieux et est entouré de ses proches, mais ne pourra participer au festival cette année". Sur Instagram, Laurie Cholewa a rendu un nouvel hommage à son confrère. "Laurent Weil, tu nous manques tant", a-t-elle écrit. Dans une autre publication, elle a écrit le message suivant : "Mon binôme, mon ami qui me manque. Reviens vite".

On pense très fort à Laurent Weil qui ne peut pas être avec nous ce soir suite à un problème de santé. #Cannes2021 pic.twitter.com/vMtQR7Bwz5 — CANAL+ (@canalplus) July 6, 2021

Par Non Stop People TV