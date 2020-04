Le Festival de Cannes 2020 aura bien lieu mais sous une autre "forme"

De nombreux événements sont annulés ou reportés dans le meilleur des cas en raison de la crise sanitaire à laquelle le monde est confronté. Le Festival de Cannes, très attendu chaque année par les célébrités du milieu du cinéma mais également par les fans, a été impacté et n'aura bien évidemment pas lieu en mai comme à son habitude. Cependant, les organisateurs espéraient repousser l'événement au début de l'été mais leurs espoirs sont partis en fumée après l'allocution du président de la République, Emmanuel Macron, ce lundi 13 avril... Mais à la surprise générale, ce 73e Festival de Cannes pourrait tout de même bel et bien avoir lieu, mais sous une toute autre forme. L'organisation a publié un communiqué officiel sur son site ce mardi 14 avril et a fait une annonce qui pourrait en ravir plus d'un.

Ce Canne 2020 pourrait prendre de nouvelles formes

Dans son communiqué, l'organisation du Festival de Cannes a révélé : "Nous avons commencé depuis hier soir de nombreuses consultations dans le milieu professionnel en France et à l’étranger. Elles s'accordent sur le fait que le Festival de Cannes, qui est un instrument essentiel de soutien à l’industrie cinématographique, doit continuer à étudier l’ensemble des éventualités permettant d’accompagner l’année cinéma en faisant exister les films de Cannes 2020 d’une manière ou d’une autre. Chacun sait que de nombreuses incertitudes règnent encore sur la situation sanitaire internationale. Nous espérons être en mesure de communiquer rapidement sur les formes que pourrait prendre ce Cannes 2020.". De quelle manière sera présenté cet événement planétaire ? Le mystère plane encore mais il y a peu de chance pour que tout se fasse de façon numérique comme l'avait annoncé Thierry Frémeaux, son délégué général à Variety le 7 avril dernier. Pour lui, il n'y a aucun intérêt à découvrir un film sur un ordinateur... Affaire à suivre !

Par Solène Sab