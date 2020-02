Le Prince Oublié : découvrez les images du making-of avec Omar Sy

Dans le dernier film de Michel Hazanavicius baptisé "Le Prince Oublié", Omar Sy endosse le rôle d'un prince et donne la réplique à Bérénice Bejo et François Damiens. En attendant la sortie du film au cinéma ce mercredi 12 février, Non Stop People vous propose de plonger dans l'univers féérique du long-métrage via une vidéo du making-of dans laquelle Omar Sy se confie sur les coulisses du tournage. "On est sur fond vert, à la 'X-Men", c'est cool ! Monopoliser trois, quatre studios sur trois mois avec des décors assez dingues, c'est assez balèze pour un film français (...) En plus, il y a des effets spéciaux", explique-t-il.

Un film qui a permis à Michel Hazanavicius de "renouer avec la comédie", comme le confie Bérénice Bejo. Le réalisateur s'est lui aussi confié sur ce projet. "J'espère qu'il est riche, qu'il y a plusieurs niveaux de lecture. J'espère qu'à la fois, on rigole et qu'en même temps, on est touché", dit-il.

Rendez-vous dans les salles obscures dès ce mercredi 12 février pour la sortie du film "Le Prince Oublié".

Par Non Stop People TV