Le Seigneur des anneaux : quand la série verra-t-elle le jour ?

"Amazon Prime se rend en Terre du Milieu", annonçait Jeff Bezos, le patron du site de e-commerce en novembre 2017. Depuis, les informations arrivent au compte-goutte notamment concernant la diffusion. Le tournage se déroule en Nouvelle-Zélande et au départ, la saison 1 était attendue courant 2021. Mais la crise du coronavirus a perturbé le planning du tournage de la série "Le Seigneur des anneaux". Comme le note CNews, quand le confinement a été décrété en Nouvelle-Zélande, les deux premiers épisodes de la première saison étaient en cours de réalisation par le cinéaste Juan Antonio Bayona. La série doit ensuite connaître une pause de 4 à 5 mois. Sera-t-elle donc prête pour 2021 comme annoncé au départ ? Rien n’est certain.

Un casting quatre étoiles

En attendant, les fans peuvent se réjouir puisqu’une saison deux est déjà prévue. La série portera sur les évènements avant ceux racontés dans la trilogie de Peter Jackson L’histoire se déroulera durant le Deuxième Age de la Terre du Milieu, à l’époque où Sauron arrive en Mordor et créé l’anneau unique. Côté casting, les téléspectateurs retrouveront des comédiens bien connus du monde des séries. Joseph Mawle (connu pour son rôle de Benjen Stark, l’oncle d’Arya, Sansa et Jon Snow dans "Games of Thrones") sera de la partie. Tout comme Nazanin Boniadi ("Homeland"), Robert Aramayo ("Game of Thrones"), Markella Kavenagh ("The Cry") ou encore Megan Richards ("Wanderlust"). Amazon Prime a chargé les deux showrunners J.D Payne et Patrick McKay de cette lourde tâche. Le réalisateur espagnol Juan Antonio Bayona est connu du grand public pour avoir été aux manettes de "Jurassic World : Fallen Kingdom".

En attendant, les fans de l’univers de J.R.R Tolkien peuvent regarder ce mardi 16 juin le volet deux de la trilogie de Peter Jackson "Le Seigneur des anneaux : les deux tours".

