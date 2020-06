Lea Michele accusée de racisme : elle présente ses excuses

Lea Michele odieuse et raciste ? C'est clairement ce qu'affirment certains de ses anciens collègues de la série "Glee". Tout a commencé ce mardi 2 juin quand Samantha Ware a osé balancer sur le comportement de la future maman durant le tournage de la saison 6 de "Glee".



"Tu te souviens quand tu m’as fait vivre l’enfer pour mon premier job à la télévision ? Parce que je n’oublierai jamais. Si je me souviens bien, tu as dit à tout le monde que si tu avais l’opportunité, tu 'chierais dans ma perruque' parmi d’autres micro-agressions traumatiques qui m’ont fait remettre en question une carrière à Hollywood" a en effet Samantha Ware en réponse à un tweet de Lea Michele qui s’exprimait justement sur la mort de George Floyd et sur le racisme aux États-Unis.

Dans la foulée, deux autres actrices de la série "Glee" à savoir Amber Riley et Alex Newell, interprètes de Mercedes Jones et Unique Adams ont tenu à apporter leur soutien à Sammie Ware en publiant sur Twitter, des gifs laissant sous-entendre qu’elles étaient entièrement d’accord avec elle.

Accablée, Lea Michele réagit



Face à ces accusations et aux nombreux messages de fans faisant part de leur déception, Lea Michele a fini par sortir du silence ce mercredi 3 juin 2020.

"Quand j’ai tweeté l’autre jour, je voulais soutenir nos amis, nos voisins et les personnes racisées pendant cette période compliquée mais les réponses que j’ai reçues m’ont fait réfléchir à comment mon propre comportement envers d’anciens partenaires de séries pouvait être perçu" a-t-elle écrit sur ses réseaux sociaux.

"Si je ne me souviens pas avoir tenu ces propos spécifiques et que je n’ai jamais jugé quiconque par la couleur de sa peau ou ses origines, ce n’est pas le propos. Ce qui compte, c’est que mon comportement a blessé des personnes. Que ce soit mon statut de privilégiée et mon point de vue qui ont fait que j’ai été perçue comme insensible et inappropriée ou mon immaturité, je présente mes excuses pour mon comportement et pour toute la souffrance que j’aurais pu causer" a poursuivi l’actrice de 33 ans qui s'apprête à devenir maman pour la première fois.

Accusée de racisme, l’actrice perd un contrat

Face à la polémique, la marque HelloFresh qui livre des paniers repas à domicile s’est empressée de rompre son contrat avec Lea Michele qui était leur égérie depuis janvier dernier. "HelloFresh ne tolère aucune forme de racisme ou de discrimination", a indiqué un porte-parole de l’enseigne au site américain Business Insider pour officialiser la fin de leur collaboration.





Par E.S.