Lea Michele accusée de racisme : Samantha Ware fait de nouvelles révélations

Lea Michele est dans la tourmente depuis plusieurs jours maintenant. En effet, l'actrice de Glee a souhaité réagir à la mort de George Floyd, afro-américain décédé suite de violences policières. Elle a donc posté un message sur son compte Twitter pour lui rendre hommage mais ne s'attendait certainement pas à cela. Des anciens collègues de la série ont réagi en masse et n'ont pas hésité à pointer du doigt les attitudes racistes de la jeune femme sur le tournage. Samantha Ware est l'une des premières à avoir mis en lumière le comportement de Lea Michele. Elle fait de nouvelles révélations ce jeudi 11 juin qui risque de mettre une nouvelle fois de l'huile sur le feu.

"Elle est comme ça"

"J’ai su dès le premier jour où j’ai tenté de me présenter. Il n’y a pas eu de gradation. Dès l’instant où elle a décidé de ne pas m’aimer, ca a été évident. C’était après que j’ai réalisé ma première performance que tout a commencé : les silences, les regards de hauts en bas, les commentaires chuchotés, la passive-agressivité. Tout s’est mis en place" explique-t-elle.

Samantha Ware raconte ensuite un incident qui s'est déroulé pendant le tournage : "Apparemment, je faisais des bêtises quand la caméra n’était pas sur moi et elle l’a pris comme un manque de respect envers elle. Elle a attendu que la scène soit terminée, m’a arrêtée au milieu de la scène et m’a fait un geste style 'viens ici', comme les mères font avec leurs enfants", avant d'insister en lui demandant "venir ici tout de suite". Samantha Ware a refusé ce qui a mis Lea Michele, qui a présenté ses excuses, en colère : "Elle a donc décidé de menacer mon job et a dit qu’elle appellerait Ryan Murphy pour qu’il vienne et me vire."



Ce comportement, elle a essayé de le dénoncer plusieurs fois, mais sans succès. " Il n’y avait rien de nouveau avec le comportement de Lea, donc j’ai pensé que mon cas n’était pas si grave. Je me rappelle le premier jour où j’en ai parlé et malheureusement personne n’a rien fait. Ils ont haussé les épaules, genre 'elle est comme ça'. Personne n’arrêtait ça, ce qui est un problème puisque l’environnement a aidé à ce que ces abus se perpétuent."

Par J.F.