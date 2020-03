Léa Seydoux : ses tendres confidences sur son rôle de mère

A 34 ans Léa Seydoux est une actrice qui compte. Elle est au générique des prochaines aventures de James Bond pour la deuxième fois. Dans "Mourir peut attendre" aux côtés du séduisant Daniel Craig. Pour la découvrir en James Bond Girl il faudra attendre plusieurs mois, la sortie du film a été repoussée en raison de l'épidémie de coronavirus. Léa Seydoux sera également à l'affiche de "The French Dispatch" de Wes Anderson. Si son actualité est bien chargée, l'actrice s'est confiée à Madame Figaro et évoque son rôle mère. Maman d'un petit garçon, elle confie "quand je suis avec mon fils qui a trois ans, j'ai son âge !" Et elle fait d'autres confidences sur la maternité.

"Je m'accorde le droit d'être imparfaite"

"J'ai toujours su que je voulais avoir un enfant" explique Léa Seydoux. Puis elle poursuit, "Mon fil est encore mieux que tout ce que j'imaginais. Notre empathie est telle que je connais ses désirs, ses rêves et ses peurs. Jamais je ne lui ai parlé comme à un bébé et il s'exprime comme un petit gars de six ans. Mais je lui laisse sa place d'enfant, son insouciance". L'actrice se livre ensuite sur son rôle de mère et les difficultés qui en découlent. "Je ne me vois pas comme une maman parfaite : parfois c'est dur d'être mère. Je m'accorde le droit d'être imparfaite. Une femme". Léa Seydoux est ensuite interrogée sur la place des femmes.

"Le monde est en train de changer considérablement, la parole se libère, les règles se redéfinissent et nous sommes à un tournant historique. Les femmes devraient avoir les mêmes droits que les hommes, c'est une certitude qui est en moi depuis toujours. Cela dit, je ne me suis jamais sentie inférieure aux hommes". Léa Seydoux revient sur l'éducation de son fils et la liberté qu'elle souhaite lui inculquer. "J'ai un fils et je veux qu'il soit libre. S'il me demande de lui mettre du rouge à lèvres, je le fais. S'il veut porter mes chaussures à talons, il a le droit. Je revendique la différence et le respect de celle-ci".

Par Valentine V.