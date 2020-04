Leïla Bekhti confinée : Sa nouvelle parodie hilarante sur Instagram

Leïla Bekhti vit un confinement assez particulier puisque la star française est actuellement enceinte. C’est dans les pages de Madame Figaro il y a plusieurs mois que l’actrice avait confirmé la nouvelle alors que la rumeur se propageait dans les médias : "Je suis enceinte et heureuse. Un magazine people l'a récemment dévoilée… Ce n'est pas agréable. Jusqu'ici, j'avais réussi à la cacher. C'est une nouvelle qui n'appartient qu'à Tahar et moi: nous n'aimons pas commenter notre intimité. Mais je prends du recul par rapport à ça". En attendant la naissance de son deuxième enfant, Leïla Bekhti s’amuse à faire rire les internautes en cette période de confinement qui dure en France depuis quelques semaines. En mars dernier, la comédienne n’avait pas hésité à balancer sur Instagram des photos dossier de certains de ses amis : "La plupart des gens postent des photos d’eux mimi, jolies, mais moi j’ai la chance d’avoir des photos dites "dossier" de certaines personnes que je vous offre avec grand plaisir. Régalez-vous et attention aux yeux ça risque de piquer… Dans l’ordre : Tahar Rahim, Jonathan Cohen, Gilles Lellouche, Marina Foïs, Adèle Exarchopoulos, Hugo Selignac, Melha Bedia, Géraldine Nakache (la seule qui s’en sort bien)".

Les internautes amusés

Et il y a quelques heures, Leïla Bekhti a de nouveau fait bien rire les internautes. La comédienne a voulu se rappeler un bon souvenir en dévoilant un cliché d’un shooting photo pour l’Oréal, dont elle est égérie depuis plusieurs années. Si sur cette photo l’actrice française est maquillée, coiffée, et vêtue d’une sublime robe, Leïla Bekhti a voulu la reproduire cette fois chez elle, en mode confinement. Cette fois vêtue d’un t-shirt et sans maquillage, Leïla Bekhti imite sa pose : "Avec @lorealparis Family vs avec la Bekhti Family tout court", a-t-elle écrit en légende. Un cliché qui a beaucoup fait rire les internautes, qui ont sans doute été nombreux à se reconnaître en Leïla Bekhti se laissant quelque peu aller pendant le confinement.

Par Alexia Felix