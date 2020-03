Leïla Bekhti confinée : son hilarante vidéo en hommage à Céline Dion

Depuis plusieurs années Leïla Bekhti ne cache pas son admiration pour Céline Dion. Avec son amie de toujours, Géraldine Nakache, elles ont d’ailleurs tourné dans "J’irai où tu iras", un film dont le titre est tiré de l’une des chansons de la célèbre interprète. Et ce n’est pas tout. Lors de la promotion du film de Gilles Lellouche, "Le grand bain", une vidéo des deux acteurs reprenant "Sous le vent" a fait le buzz sur Instagram. Lundi 30 mars était une date importante, celle de l’anniversaire de Céline Dion. A l’occasion de ses 52 ans, la diva canadienne a partagé un cliché de son enfance avec ses fans. De l’autre côté de l’Atlantique, c’est Leïla Bekhti qui lui a rendu un hilarant hommage en vidéo via son compte Instagram.

"T’as plié le game"

"Je passais le balai quand soudain je me suis souvenu que c’était ton anniversaire ! Happy Birthday Céline Dion " écrit Leïla Bekhti en légende d’une vidéo tout aussi drôle. On découvre la femme de Tahar Rahim fidèle à ses propos avec un balai pour micro et imitant Céline Dion à la perfection en playback. Une prestation saluée par les internautes qui ont, visiblement, bien rigolé : "Mieux que la vraie", "T’as plié le game", "Tu es géniale", "Je pense que certains ont du souci à se faire pour leur carrière". Leïla Bekhti, elle aussi confinée, n’est pas la seule à aimer la chanteuse, de nombreux internautes semblent se retrouver dans ses délires sur les chansons de la star : "On l’invite la prochaine fois", "Moi à notre soirée karaoké", "Trop le même délire que nous"…

Par Valentine V.