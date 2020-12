Leila Bekhti effrayée par son mari Tahar Rahim grimé en tueur en série

Il y a quelques mois maintenant, Leila Bekhti faisait un passage remarquée dans la série "La Flamme" de Jonathan Cohen. Mais dans cette mini-série dévoilée sur Canal+, un détail a particulièrement intrigué les internautes. La grossesse de l'actrice. Certains n'étaient pas encore au courant et ont donc eu le plaisir de découvrir que la meilleure amie de Géraldine Nakache était enceinte. Une grossesse compliquée à gérer d'autant plus qu'un magazine people a balancé le secret. Leila Bekhti s'était confiée à ce sujet dans les colonnes du Madame Figaro : "Un magazine people a récemment dévoilé ma grossesse. Ce n’est pas agréable. Jusqu’ici, j’avais réussi à la cacher. C’est une nouvelle qui n’appartient qu’à Tahar et moi : nous n’aimons pas commenter notre intimité. Mais je prends du recul par rapport à ça. Je suis enceinte et heureuse."

"J’ai peur de toi !"

Leila Bekhti vit donc le parfait amour depuis de nombreuses années maintenant avec l'acteur Tahar Rahim. Et l'actrice n'hésite pas à le soutenir dans ces différents projets. Dans quelques semaines, Tahar Rahim dévoilera sa nouvelle série, "Le Serpent".

Cette dernière qui sera diffusée sur la BBC puis sur Netflix retrace la vie de Charles Sobrhaj, un redoutable tueur en série français. Afin de ressembler au maximum au tueur, Tahar Rahim s'est complètement transformé de la perruque allant jusqu'à la prothèse faciale, tout était mis en oeuvre afin que l'acteur ressemble le plus possible au Serpent.

Une ressemblance frappante qui a même perturbé Leila Bekhti. Elle a posté la bande-annonce de la série qu'elle a accompagnée de la légende suivante : "C’est fou d’être aussi gentil dans la « vraie » vie et d’être si crédible en psychopathe. J’ai peur de toi !"

