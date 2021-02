Leila Bekhti et Géraldine Nakache amusent Instagram avec un sketch hilarant

Depuis leur rencontre en 2006 dans les coulisses de "Soiring", une émission tournée à la Plaine-Saint-Denis et produite par Dominique Farrugia, Leila Bekhti et Géraldine Nakache ne se sont plus jamais quittées. À l’époque, Géraldine Nakache bûchait déjà sur le scénario du film "Tout ce qui brille". Elle n’avait pas encore trouvé la bonne partenaire pour incarner le personnage de Lila avant sa rencontre avec Leila Bekhti. Dans "Tout ce qui brille" comme dans la vie, Leila Bekhti et Géraldine Nakache sont comme deux soeurs inséparables. D’ailleurs, les fans de Leila Bekhti ont encore pu s’en apercevoir ce lundi 15 février 2021.

"Je chiale de rire à chaque fois"

Sur son compte Instagram, Leila Bekhti a posté une vidéo qui, comme le remarquent nos confrères du "Huffington Post", ne date pas d’hier. Sur celle-ci, on peut voir Leila Bekhti imiter une actrice américaine fictive qui répond au nom de Lisa Stansfield tandis que Géraldine Nakache joue le rôle d’une journaliste. Un sketch hilarant qui rappelle fortement le début du film "Tout ce qui brille". Sans surprise, les fans du duo d’actrices ont adoré cette vidéo amusante. "Je chiale de rire à chaque fois", "Je vous adore", "Mais je vous aime", peut-on lire dans les nombreux commentaires. Sur son compte Instagram, Leila Bekhti poste de nombreuses photos et vidéos humoristiques. Le 22 novembre dernier, l’épouse de Tahar Rahim dévoilait une compilation de ses meilleurs moments avec la comédienne Adèle Exarchopoulos. On pouvait y voir les deux actrices, qui ont joué dans la série "La Flamme" sur Canal+, en pleine session de chant.

Par Matilde A.