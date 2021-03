Leïla Bekhti : victime de racisme de la part d'un réalisateur, elle se confie

Leïla Bekhti est une actrice emblématique du cinéma français. Depuis quelques années maintenant, la jeune femme enchaîne les nombreux rôles. Mais tout n'a pas été aussi facile pour la femme de Tahar Rahim. Marie Claire a décidé de rencontrer huit femmes dans son nouveau numéro à l'occasion de la journée de la femme qui aura lieu le 8 mars prochain, Leïla Bekhti en fait partie.

Dans un long entretien, elle s'est confiée sur ses débuts difficiles dans le cinéma français, notamment à cause de certaines remarques racistes qu'elle a pu subir de la part d'un réalisateur, il y a dix ans maintenant, mais dont elle se rappelle encore parfaitement aujourd'hui.

"Alors, moi, j'ai répondu un 'désolée', comme si j'avais une maladie"

"J'étais arrivée en finale d'un casting face à une actrice qui n'avait rien à voir avec moi. Là, le réalisateur m'appelle pour me dire : 'Écoute, t'as fait de super essais, mais on n'avait pas prévu que ce soit une rebeu qui ait le rôle.' Il m'a lancé ça de manière presque gentille et bienveillante, sans se rendre compte de la violence du truc" déclare Leïla Bekhti. Une déclaration qui l'a beaucoup choqué à l'époque. Tellement choqué que la meilleure amie de Géraldine Nakache n'a pas su quoi répondre sur le coup : "Alors, moi, j'ai répondu un 'désolée', comme si j'avais une maladie, avant de raccrocher - je n'avais pas la répartie d'aujourd'hui. Puis je l'ai rappelé pour lui dire : "En fait, je suis désolée pour toi, et surtout, je suis bien contente de ne pas faire ton film." Je n'ai pas raconté cette histoire à ma famille, de peur que tout le monde s'inquiète et pense "ouhla, ça va être dur pour elle ce métier", alors heureusement que j'avais des épaules."

Par J.F.