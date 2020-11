Leonardo DiCaprio : Pourquoi The Revenant a été le film le plus éprouvant de sa carrière

Leonardo DiCaprio se souviendra toute sa vie de ce rôle. En 2015, il incarne au cinéma Hugh Glass qui pendant une expédition en Amérique sauvage se fait attaquer par un monstre. Laissé pour mort par ses coéquipiers, il décide d'entreprendre un voyage de 300 kilomètres pour retrouver l'homme qui l'a trahi et retourner chez lui auprès des siens.

Un rôle hors-pair qui aura valu un Oscar, et le premier, à Leonardo DiCaprio qui a insulté Bernard Montiel, mais qui l'aura également beaucoup épuisé. En effet, les conditions du tournage étaient extrêmement compliquées. L'acteur devait jouer dans le froid polaire atteignant parfois les -20°, avec parfois plusieurs kilos de vêtements sur lui. Mais ce n'est pas tout, il fallait parfois plusieurs heures de marche à toute l'équipe pour atteindre certaines scènes, le temps était également compté puisque le chef opérateur, Emmanuel Lubezki ne voulait capter qu'une lumière de fin du jour, celle de "l'heure magique".

"C'est la chose la plus difficile que j'aie accomplie"

Dans une interview accordée à Télérama en 2016, l'acteur est revenu sur ce rôle qui l'a littéralement sorti de sa zone de confort. "Le scénario circulait à Hollywood, mais je n'y voyais qu'un récit d'aventure assez linéaire. C'est Alejandro Iñárritu qui m'a convaincu. Il avait l'air possédé, il se sentait tenu de faire ce film qu'il voyait comme une exploration de la nature humaine. Quand je l'ai rencontré la première fois, il n'était pas vraiment capable de s'expliquer, mais j'ai vu dans ses yeux qu'il était irrésistiblement attiré par cette expérience extrême à la Fitzcarraldo où nous serions, nous-mêmes, confrontés à une nature hostile, tenus de repousser nos propres limites" assure l'ami de Brad Pitt.

Leonardo DiCaprio ajoute ensuite : "Est-ce le rôle le plus exigeant de ma carrière ? Oui. Professionnellement, c'est la chose la plus difficile que j'aie accomplie, et je ne sais pas si j'aurais le courage de recommencer (…) Nous répétions un nombre incalculable de fois, toute la journée, et il fallait être juste quand la caméra se mettait en marche."

Par J.F.