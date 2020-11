Les 7 mercenaires : Ces autres stars qui auraient pu être au casting

Ce jeudi 5 novembre 2020, les fans de western (re)découvriront le remake des "7 mercenaires", signé Antoine Fuqua, sur France 3. Pour incarner les sept hors-la-loi, chasseurs de primes, joueurs et tueurs à gages prêts à tout pour mettre fin au règne de l’industriel Bartholomew Bogue à la demande des habitants d'une petite ville, le réalisateur a jeté son dévolu sur plusieurs acteurs de renom.

"On a commencé à lire des livres sur l’Ouest et sur la diversité présente à l’époque. Il y avait des gens venant de partout dans le monde – du Mexique, d’Irlande, de Russie. Je me suis dit que c’était cet Ouest-là que je voulais voir", a expliqué Antoine Fuqua pour justifier son casting composé de Denzel Washington, Chris Pratt, Ethan Hawke, Vincent D’Onofrio, Lee Byung-Hun, mais aussi Manuel Garcia-Rulfo et l'amérindien Martin Sensmeier.

Tom Cruise à l'affiche des "7 mercenaires" ?

Parmi la bande d’acteurs à l’affiche du film sorti en 2016, Tom Cruise aurait pu y trouver sa place, et pourtant. Alors qu’il aurait signé en 2012 pour jouer dans la réécriture du western culte de 1960, Tom Cruise a finalement quitté l’aventure sans aucune explication. Ainsi, la magazine Première suppose "que la star est simplement surbookée, entre "Mission : Impossible 5", "Jack Reacher 2", le reboot de "Van Helsing" et une potentielle suite de "Top Gun". Sans compter la promotion d'Edge of Tomorrow".

Parmi les acteurs pressentis donner la réplique à l’ex-compagne de Katie Holmes, Kevin Costner, Morgan Freeman ou encore Matt Damon, mais aussi Christian Bale, Benedict Cumberbatch, Liam Hemsworth, Wagner Moura (qui aquitter le projet pour tourner la série Narcos) et Jason Momoa auraient dû être de la partie. Ce dernier ayant accepté de jouer Aquaman a finalement renoncé à jouer dans le Western.

Par C.F.