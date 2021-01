Les Bronzés 3 - Patrice Leconte : comment il a réagi aux critiques de son film (Exclu vidéo)

Du lundi au vendredi, Jordan de Luxe reçoit une personnalité dans son émission "L'instant de Luxe" diffusée sur Non Stop People. Avec elle, il échange sur son actualité, mais aussi sur sa carrière. Ce lundi 18 janvier, l'animateur a reçu Patrice Leconte. L'occasion pour le réalisateur de 73 ans de revenir sur sa collaboration avec la troupe du Spendid dont fait partie, entre autres, Gérard Jugnot, Josiane Balasko et Christian Clavier.

Dans un premier temps, Jordan de Luxe a voulu savoir si Patrice Leconte était toujours en contact avec eux. "Oui bien sûr. Pas d'une manière régulière. On ne s'invite pas à dîner tous les mardis soir (...) On se voit. Celui que je vois le plus, c'est Thierry Lhermitte parce que nos femmes respectives sont très amies (...) Ce qui est très chic avec eux, c'est que même si on ne se voit pas toujours les 15 jours, quand on se revoit, par inadvertance ou parce qu'on s'est dit : 'Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu' c'est comme si on s'était quittés il n'y a pas très, très longtemps", a-t-il dit. Il a ensuite précisé qu'il ne s'était jamais fâché avec l'un d'entre eux. D'ailleurs, ces derniers n'ont jamais été en guerre, même lors des tournages. "Leur amitié est nickel (...) et ils continuent à se faire marrer", a-t-il continué.

"Les Bronzés 3", une vraie "daube" ?

Dans la suite de l'entretien, Pascal Leconte a accepté de revenir sur les critiques que son film "Les Bronzés 3" a rencontrées peu après sa sortie en 2006. Comment les a-t-il vécues ? "Je les ai prises en m'en foutant à un point que vous n'imaginez pas pour une raison très simple : faire le nombre d'entrées ahurissant qu'on a fait avec ce film est largement plus réconfortant que lire des critiques telles que : 'Oh, c'est pas terrible ce film, on préférait les précédents'. Ok. Je trouve que le troisième volet est bien aussi et franchement, je ne dis pas ça pour ma défense, mais si le troisième volet avait été une vraie daube, comme ont pu l'écrire quelques crétins, ça n'aurait pas fait 11 millions d'entrées, ce qui est colossal de nos jours. Je parle en nouvelles entrées, même pas en anciennes", a-t-il répondu.

Par Non Stop People TV