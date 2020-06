Les Bronzés 3 : Pourquoi la troupe du Splendid a attendu avant de se retrouver ?

C’est finalement en 2006 que les fans des Bronzés ont enfin pu avoir une ultime suite aux aventures de la troupe du Splendid. 27 ans après les Bronzés font du ski, Popeye, Gigi, Jérôme, Bernard, Nathalie et Jean-Claude se retrouvent au Prunus Ressort, un hôtel de luxe de bord de mer dont Popeye s’occupe en tant que gérant. Et si l’attente fut longue pour les fans de la troupe, c’est finalement lorsqu’un projet de Gérard Jugnot est tombé à l’eau que Christian Clavier a pris l’initiative de proposer de se retrouver un soir où il a retrouvé Gérard Jugnot au théâtre : "Il était très agacé et triste, la soirée n'était pas très gaie et je lui ai demandé pourquoi on ne ferait pas quelque chose tous ensemble. C'était juste le prétexte d'où tout est parti", avait expliqué l’acteur à Studio magazine.

Dominique Lavanant en guerre contre la troupe

Et si la troupe a finalement accepté de faire ce film, rassembler tous les comédiens ne fut pas chose facile puisque de nombreuses brouilles sont apparues : "Nous avons renoué des liens qui s'étaient un peu distendus. Je ne voyais plus beaucoup non plus Marie-Anne Chazel et Christian Clavier", a reconnu Josiane Balasko. De son côté, Dominique Lavanant a eu des mots plus durs envers ses collègues de tournage puisque selon elle le tournage des Bronzés 3 fut sa pire expérience : "C'était tellement horrible que j'en ai pleuré. Aux yeux des anciens du Splendid, je n'étais rien. Juste une débutante face à d'anciens amis. Les anciens du Splendid sont des industriels, moi, je suis restée un artisan", avait confié l’actrice à Purepeople.

Par Alexia Felix