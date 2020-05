Les Bronzés : que deviennent les acteurs du film culte ?

Dans les années 70, les Français découvrent une petite troupe de comédiens à l’humour potache baptisée la troupe du Splendid du nom de la salle de thêâtre où ils se produisent. Le succès est tel que certaines de leurs pièces de théâtre sont adaptées au cinéma. Plusieurs de leurs films vont rencontrer un grand succès populaire et certains devenir cultes comme « Les Bronzés », sorti en 1978. Si la troupe s’est séparée depuis, que deviennent les acteurs principaux du film à savoir Dominique Lavanant, Marie-Anne Chazel, Josiane Balasko, Thierry Lhermitte, Christian Clavier, Michel Blanc et Gérard Jugnot. Tous ont connu et connaissent de belles carrières au cinéma et à la télévision.

Des carrières bien remplies pour tout le casting

Marié depuis 40 ans à Hélène, Thierry Lhermitte a enchaîné les succès au cinéma. En 2019, il a cartonné avec Michèle Laroque dans la comédie Joyeuse retraite. En 2020, il doit être à l’affiche de deux films : Brutus vs César, et Hommes au bord de la crise de nerfs d’Audrey Dana. Il continue également de se produire régulièrement au théâtre

Christian Clavier a également connu une belle carrière populaire au cinéma. En 2019, il a cartonné avec quatre comédies : « Qu’est-ce qu’on a encore fait au bon Dieu ? », « Convoi exceptionnel », « Ibiza » et « Rendez-vous chez les Malawa ». En 2020, c’est encore avec une comédie qu’il devrait rencontrer le succès avec le très attendu « Kaamelott : Premier volet » d’Alexandre Astier. A noter que le comédien a été également scénariste pour une vingtaine de films.

Son ex-femme Marie-Anne Chazel a elle aussi joué dans de nombreuses comédies. La plus récente « Ni une ni deux » avec Mathilde Seigner, en 2019. A noter que l’actrice a énormément tourné pour la télévision. En 2019, elle était Sœur Angèle dans Les Ombres de Lisieux qui fait partie de la collection « Meurtres à » diffusée sur France 3.

Tout comme son ancienne camarade du Splendid, Dominique Lavanant a énormément tourné pour la télévision. De 2002 à 2011, elle a joué Sœur Thérèse dans la série « Sœur Thérèse.com ». Depuis, la comédienne s’est faite plus discrète. Elle n’est pas réapparue à la télévision (« L’ile aux femmes ») ni au cinéma (« Rouges étaient les lilas ») depuis 2016

Si Michel Blanc s’est fait connaître pour ses rôles comiques de gentil looser, c’est en jouant dans registre plus dramatique qu’il a connu la consécration. En 2012, il obtient le César du meilleur acteur dans un second rôle pour « L’Exercice de L’Etat ». Metteur en scène, scénariste et réalisateur, il a joué dans un film en 2019 « Docteur ? » de Tristan Séguéla.

Gérard Jugnot a rencontré aussi de beaux succès critiques avec des rôles dramatiques. Le plus connu étant le rôle du professeur de chant Clément Mathieu dans « Les Choristes » sorti en 2004. Gérard Jugnot n’en oublie pas moins la comédie. En 2020, il devrait être à l’affiche de deux comédies, « Ducobu 3 » et « Pourris gâtés ».

Quant à Josiane Balasko, l’actrice a également jonglé entre registre dramatique et rôles comiques au cinéma et au théâtre. En 2020, elle est à l’affiche de pas moins de quatre films : « L’Esprit de famille », « C’est la vie », « Un tour chez ma fille » et « La Pièce rapportée ».

Par Non Stop People TV