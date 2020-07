Les Fugitifs : Pourquoi Pierre Richard et Gérard Depardieu ont arrêté de tourner ensemble ?

Pierre Richard et Gérard Depardieu ont formé un duo gagnant pour le réalisateur Francis Veber. Les deux comédiens ont tourné ensemble une première fois dans le film "La Chèvre", connaissant un véritable succès avec 7 millions d’entrées. Par la suite, les deux acteurs français se sont retrouvés dans le long-métrage "Les Compères" qui a séduit près de 4,8 millions de spectateurs. Quelques temps après, Pierre Richard et Gérard Depardieu travaillent une nouvelle fois ensemble avec Francis Veber dans le film "Les Fugitifs". Mais malgré le succès, l’aventure s’arrête brusquement lorsque Francis Veber décide de partir aux Etats-Unis. Et lors de son retour en France 10 ans plus tard, le réalisateur ne reprend pas contact avec Pierre Richard : "Je ne sais pas ce qui s'est passé entre nous. Fâcherie ? Non. Blessure ? Non. Quoi ? Rien. Et c'est ce "rien" que je ne m'explique pas. J'aurais aimé connaître un jour les raisons de cette distanciation. Je ne les trouve pas, notre collaboration était excellente", a confié Pierre Richard dans le livre "Je sais rien mais je dirai tout".

3 films pour les deux acteurs

De son côté, Francis Veber s’était confié à ce sujet dans ses mémoires "Que ça reste entre nous". Selon lui, la décision de ne plus travailler avec Pierre Richard et Gérard Depardieu est née des conseils de Frank Price, patron des studios Universal, qui lui avait dit qu’une réalisateur ne doit pas vieillir avec ses acteurs. De plus, Pierre Richard avait avait arrêté d’écrire et de réaliser des films : "Je me suis demandé si notre association ne lui avait pas fait plus de mal que de bien. [...] il s'est arrêté d'écrire et de mettre en scène en travaillant avec moi, et je me souviens qu'il avait dit dans la presse : "Ma chance et ma malchance, c'est d'avoir rencontré un auteur". Malgré cette rupture professionnelle, Pierre Richard n’a pas gardé de rancoeur envers Francis Véber qu’il a remercié de lui "avoir offert cette trilogie imparable. Sans oublier Le Jouet, qui est sans doute mon préféré". Finalement, Pierre Richard et Gérard Depardieu vont se retrouver dans un film franco-japonais, 40 ans après leur première collaboration.

Par Alexia Felix